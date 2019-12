Diego Latorre lleva a la Justicia a Julieta Biesa

Yanina Latorre confirmó su separación de Diego Latorre en medio de rumores de infidelidad. La artista trans Julieta Biesa aseguró hace unos días que el comentarista la había invitado a tener sexo en un peculiar encuentro en la calle.

El ex futbolista habló brevemente de lo sucedido y contó sus pasos a seguir. “Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben cómo difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales”, aseveró al sitio de Radio Mitre.

MIRÁ TAMBIÉN Yanina confirmó que se separó de su marido, Diego Latorre

Su abogado Fernando Burlando amplió el argumento refiriéndose a la filtración de audios que también involucra a su defendido: “Un poco aquejado por esta situación, la reproducción y distribución de estos audios trae sanciones. Él no autorizó jamás que se den a conocer”.

“Me dio miedo, llegó al semáforo y era Diego Latorre, me quedé muda. Yo pensé que me tiraba un piropo o algo así, pero me pidió que bajara. Cuando me acerqué al auto él estaba solo, me pidió que subiera”, había contado Biesa.

FUENTE: Rating Cero