Yanina confirmó que se separó de su marido, Diego Latorre

Yanina Latorre confirmó que está separada de Diego Latorre, su marido. “Estoy separada hace seis meses”, confirmó en Los Ángeles de la Mañana y dijo que si con Diego no lo contaron antes, era para preservar a su hija Lola que estaba participando en el Bailando. “De un día para el otro Diego ya no fue a las previas porque no la quería incomodar, para que no le preguntaran a ella. Yo quería que haga su camino sin hacer nada sucio ni mediático hablando de sus padres”, explicó.

Yanina entendió que ahora ya era momento de contarlo y que “esta vez fue una separación tranquila”. La panelista se atribuyó los motivos de la ruptura: “Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño o amor”.

La panelista explicó que lo viene analizando desde principio de año y que su ahora ex estaba “reticente”: “En agosto tomé la decisión y él se enojó, queríamos esperar a que terminara el año”.

Fuente: Infobae