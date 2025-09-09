Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), evalúa convertirse en arrepentido en la investigación judicial por presuntas coimas en la provisión de medicamentos. El ex funcionario pidió una prórroga antes de pronunciarse sobre los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la droguería Suizo Argentina, mientras analiza acogerse a la figura de imputado colaborador.

El caso estalló tras la filtración de grabaciones en las que Spagnuolo mencionaba un esquema de retornos ilegales que habría funcionado en el organismo y que incluía a funcionarios de alto rango. La difusión de esas pruebas derivó en su inmediata salida del cargo, ordenada por el presidente Javier Milei.

Según allegados, el ex funcionario cree que el Gobierno busca “hundirlo sólo a él” para despegar a otros dirigentes involucrados. Esa percepción, sumada al secreto de sumario que aún rige, lo llevó a retrasar la definición de su estrategia de defensa hasta conocer el alcance de las pruebas reunidas por la fiscalía.

La investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, busca determinar si los contratos por más de 55.000 millones de pesos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina estuvieron direccionados y si existió un circuito de sobornos a funcionarios públicos. En una licitación de 24.000 millones de pesos, esa empresa concentró el 22% de la provisión de medicamentos.

En caso de acogerse a la figura de arrepentido, Spagnuolo deberá aportar información veraz, novedosa y que implique a funcionarios de mayor jerarquía dentro de la estructura. El beneficio no lo exime de responsabilidad penal, pero podría atenuar su eventual condena.

La definición sobre su futuro judicial podría conocerse en los próximos días, cuando se levante el secreto de sumario y se establezcan las imputaciones formales en una causa que ya golpea al núcleo político del Gobierno nacional.