El oficialismo en Diputados deja afuera la terna de Familia: ¿falta de votos?

La ausencia de la terna de Familia en el orden del día de la próxima sesión legislativa, este venidero jueves, no es un descuido ni una demora técnica. Es una decisión política que deja al descubierto una realidad incómoda para el oficialismo: hoy no tendría los votos para avanzar con su candidato y prefirió frenar antes que exponerse a una derrota en el recinto.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, el tratamiento de la terna no entraría en el temario formal y, bajo ese esquema, solo podría abordarse de dos maneras: sobre tablas este mismo jueves o mediante una sesión extraordinaria. Ambas alternativas requieren mayorías y acuerdos previos que, por estas horas, no aparecen garantizados. En particular, la posibilidad de tratar el tema sobre tablas este jueves depende de una mayoría simple que el oficialismo no logra asegurar.

El núcleo del problema está en el reparto de respaldos. El oficialismo impulsa a Esteban De La Torre, juez de Familia y uno de los nombres propuestos por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el bloquismo ya anticipó que no acompañará esa postulación y que su apoyo está puesto en Marianela López, también jueza de Familia. A esa posición se suma el PJ, configurando un escenario en el que las cuentas no cierran para el sector gobernante.

Con ese mapa legislativo, avanzar sin acuerdo previo implicaría un riesgo político alto. En la Legislatura lo admiten en voz baja, pero con claridad: llevar la votación sin los números necesarios sería blanquear una debilidad que el oficialismo busca evitar. Por eso, la decisión fue no incluir la terna en el orden del día y ganar tiempo para reabrir negociaciones.

La vacante en la Cámara Civil, que reactivó estas conversaciones cruzadas, volvió a tensar la relación entre aliados habituales. Oficialismo y bloquismo, socios frecuentes en votaciones clave, quedaron esta vez enfrentados por la definición de un cargo judicial estratégico. Esa diferencia explica, en buena medida, la parálisis actual.

La sesión del jueves 18 de diciembre aparece así cargada de interrogantes. Si no hay un giro de último momento, la terna seguirá fuera del debate y la definición se postergará. La alternativa de una sesión extraordinaria tampoco resulta sencilla: requiere consensos políticos que hoy no están cerrados y una decisión explícita de exhibir acuerdos que todavía no existen.

Más allá del nombre que finalmente resulte elegido, el episodio deja una señal clara. La designación judicial no solo pone en juego un lugar en la Cámara Civil, sino que funciona como termómetro del poder real del oficialismo en la Legislatura. La falta de votos propios y la dependencia de aliados con posiciones divergentes vuelven a quedar expuestas.

Por ahora, la terna de Familia permanece en pausa. No por falta de candidatos, sino por falta de acuerdos. Y en ese juego, el oficialismo eligió esperar antes que perder. Una decisión que confirma que, en política, el silencio del temario también habla.