Infraestructura propia y medio siglo de trayectoria: el modelo MOA que marca diferencia

Con casi medio siglo de trayectoria, MOA sostiene un modelo de producción integral que la posiciona como una de las empresas más consistentes y reconocidas del rubro de eventos en San Juan. Su enfoque, basado en infraestructura propia y en la atención personalizada, le permite desarrollar celebraciones de gran escala sin tercerizar servicios y con una impronta que combina tradición, innovación y cercanía familiar.

Federico Álvares, uno de los dueños de MOA. FOTO: Gabriel Flores

Durante una de las fiestas de egresados más concurridas del año en la provincia, Federico Álvarez, dueño de MOA, destacó la magnitud del trabajo que realiza la compañía. “Estuvimos en una de las fiestas más grande de San Juan. Con una convocatoria de 1.000 personas, en este caso de la Normal”, expresó, y subrayó un atributo diferencial del modelo MOA: “Me animaría a decir que somos los únicos que hacemos estas fiestas totalmente propias, con todos los servicios incluidos”.

Publicidad

Ese concepto de integralidad es parte del ADN de la empresa. Según Álvarez, MOA no externaliza ninguna instancia operativa: “Somos una empresa que no terceriza nada y nos dedicamos 100% a lo que es egresados en noviembre y diciembre, brindándole toda la atención de la empresa a todas nuestras fiestas”. En su descripción, el alcance es total: “MOA hace todo lo que es la gastronomía, las cantinas, las barras, los escenarios, los técnicos, luces, iluminación, videos, fotos, pantalla, la mesa, la silla, los cubiertos, la decoración; todo completo, propio de la misma empresa”.

Publicidad

La fortaleza de esta estructura está vinculada a su historia y a su formato de gestión. “Es una empresa familiar compuesta por Miguel Omar Álvarez, él es MOA, el fundador nuestro; Emma Teresita Capez y Alejandro Álvarez, que es mi hermano”, señaló Federico, reforzando el peso de la tradición como parte del valor de marca.

Esa solidez se complementa con un trabajo de escucha constante hacia los públicos. “Mucho trabajo de esfuerzo, muchas noches, mucha trayectoria, estudiando a nuestros clientes, preguntándoles y tratando día a día de ver, en pequeñas cositas, qué es lo que les gusta a nuestros comensales”, explicó. Para la empresa, el objetivo es cubrir la mayor cantidad de expectativas posible: “En una fiesta de egresados tenés muchos estilos de gustos, musicales, de iluminación, de sonido, de gastronomía. Entonces tratamos de cumplir con la mayoría. Llegamos a ser fiestas tan grandes porque buscamos cumplir con el 80, 90, el 100% de las expectativas”.

Publicidad

El impacto de estas decisiones se refleja en la respuesta del público. “Nos llenan de mensajes lindos, la gente contenta, nos manda fotos, nos agradecen, nos abrazan. Terminan los eventos y la gente explota de felicidad”, contó Álvarez. Las fiestas de MOA se caracterizan por su duración y su organización precisa: “Arrancamos a las 7 de la tarde. Las fiestas nuestras arrancan a las 2:30 de la noche y a las 5 se cortan las barras. Todo el mundo disfruta muchísimo. No hay pleitos, tenemos mucha seguridad, mucha organización; coordinamos mucho con los padres”.

Ese nivel de confianza ha construido una fidelización intergeneracional, un elemento crucial para la marca. “Ayer me encontré con gente que me decía: ‘Tercer hijo, cuarto hijo, haciéndome la fiesta con MOA; los seguiré eligiendo’. Eso es muy lindo”, aseguró.

Con su capacidad operativa, su enfoque en la experiencia integral y su continuidad familiar, MOA consolida una identidad centrada en la calidad, la previsión y el vínculo cercano con los clientes. Su propuesta no solo se sostiene en la escala de sus eventos, sino en un modo de trabajo que combina tradición, profesionalismo y una dedicación total a cada celebración.