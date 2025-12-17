El diputado provincial por Iglesia, Gustavo Deguer, solicitó este martes 16, durante la reunión de labor parlamentaria, que en la última sesión ordinaria del período legislativo —prevista para este jueves 18 de diciembre— se trate sobre tablas un proyecto de comunicación de su autoría, presentado el pasado 10 de diciembre, vinculado a la mortandad de peces registrada en el dique Cuesta del Viento.

La iniciativa apunta a que el Poder Ejecutivo Provincial haga públicas todas las actuaciones realizadas, las que se encuentran en curso y las que se proyectan llevar adelante en relación con este hecho, que tuvo un fuerte impacto social y mediático en la provincia y el país.

Un pedido ante la falta de información oficial

En diálogo con DIARIO HUARPE, Deguer explicó que el pedido de tratamiento sobre tablas responde a la ausencia de información oficial clara sobre lo ocurrido. Según señaló, ese vacío comunicacional ha generado incertidumbre y temores no solo entre los habitantes de Iglesia, sino también entre potenciales turistas que evalúan visitar el departamento durante la temporada de verano.

“El silencio o la información fragmentada alimenta versiones y preocupaciones innecesarias. En un lugar donde el turismo es clave, esto termina teniendo consecuencias económicas directas”, sostuvo el legislador.

Gustavo Deguer, diputado del bloque Bloquista.

Qué solicita el proyecto de comunicación

El proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo Provincial que informe de manera oficial y detallada acerca de las actuaciones realizadas, las que se encuentran en curso y las que se prevé ejecutar respecto del episodio ocurrido en el dique Cuesta del Viento, donde se registró una mortandad de peces de relevancia pública.

En el escrito, Deguer remarca que el acontecimiento generó una profunda preocupación en la comunidad iglesiana, dada la importancia ambiental, productiva, turística y social que posee este espejo de agua para toda la región.

Un recurso estratégico para el departamento Iglesia

“El dique Cuesta del Viento es un espacio estratégico para el desarrollo local, la actividad recreativa, el turismo, la provisión indirecta de recursos hídricos y el equilibrio del ecosistema”, afirmó Deguer. En ese sentido, consideró indispensable que la población cuente con información clara, precisa, oficial y actualizada sobre lo sucedido.

El legislador detalló que el informe solicitado debería incluir los estudios técnicos realizados, los resultados obtenidos, las eventuales causas detectadas y las medidas preventivas, correctivas y de control que se adoptaron o se adoptarán a partir de este episodio.

En el proyecto presentado, Deguer subraya que el acceso a la información pública ambiental no solo constituye un derecho de los ciudadanos, sino también una herramienta fundamental para llevar tranquilidad a los pobladores, evitar la circulación de versiones contradictorias o no verificadas y fortalecer la confianza de la comunidad en las instituciones del Estado.

“Ante la trascendencia del hecho, es oportuno y necesario que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos que correspondan, brinde un informe oficial integral que permita conocer con precisión el estado de situación y las acciones futuras previstas”, concluyó.