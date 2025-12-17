Navidad Huarpe: dibujos, cartitas y un sorteo en vivo para los chicos

En la antesala de la Nochebuena, GRUPO HUARPE volvió a apostar por una iniciativa que pone en el centro a los más chicos y a las familias sanjuaninas. Se trata de Navidad Huarpe, una acción especial de fin de año que invita a los niños a expresar su ilusión a través de dibujos y cartitas navideñas, con un cierre a pura emoción: un sorteo en vivo el próximo 24 de diciembre, al inicio del Noticiero de Huarpe, que se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA.

La propuesta tiene un fuerte espíritu comunitario y participativo. Es abierta y gratuita, y busca recuperar tradiciones que atraviesan generaciones, como escribirle a Papá Noel, compartir un momento creativo en familia y sentir que la Navidad también se construye desde lo colectivo. En ese marco, el medio refuerza su vínculo con la comunidad, saliendo al territorio y acercando la iniciativa a distintos puntos de la provincia.

Cómo participar de Navidad Huarpe

La dinámica es simple y pensada para que todos puedan sumarse. Los chicos deben realizar un dibujo o escribir una cartita navideña, utilizando el dibujo para colorear que se ubica en la contratapa de la edición papel de DIARIO HUARPE, y depositarla en el buzón oficial de Navidad Huarpe. Al participar, se aceptan las bases y condiciones del sorteo, con la correspondiente autorización de padres o responsables en el caso de menores de edad.

El buzón quedará en la puerta para que los chicos depositen sus cartitas. (Foto: DIARIO HUARPE).

Cada cartita o dibujo representa una oportunidad de participación y, al mismo tiempo, una forma de expresar deseos, sueños y mensajes típicos de estas fechas, en un clima de juego e ilusión.

Dónde estará el buzón

El buzón de Navidad Huarpe tendrá un punto fijo y también un recorrido territorial para llegar a más familias sanjuaninas. De manera permanente, estará disponible en la puerta del GRUPO HUARPE, en calle Juan José Castelli 2 sur, Capital, (frente a Casa de Gobierno).

Además, la propuesta saldrá al encuentro de la comunidad con presencia en distintos puntos como serán Rawson, el Parque de Mayo y la Plaza de Santa Lucía.

La acción continuará con recorridos por otros puntos de la provincia, acompañada por las huarpecitas, reforzando el contacto directo con vecinos y vecinas.

Sorteo en vivo y cierre especial

El gran cierre de Navidad Huarpe será el 24 de diciembre, con un sorteo en vivo que se transmitirá al inicio del Noticiero de Huarpe. El primer premio tendrá una entrega especial: Papá Noel llegará en móvil en vivo, sumando un momento cargado de sorpresa y emoción.

El resto de los premios podrá retirarse por la sede del GRUPO HUARPE a partir del 26 de diciembre, completando así una propuesta que combina juego, cercanía y participación.

Con esta iniciativa, se invita a celebrar la Navidad desde lo simple y lo cercano: un dibujo, una cartita y la ilusión intacta.