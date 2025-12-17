La decisión del Gobierno de San Juan de otorgar un bono extraordinario de $120.000 a los trabajadores estatales, tanto de planta permanente como contratados, abrió un interrogante inmediato en los municipios del Gran San Juan. Con realidades financieras distintas, cada intendencia comenzó a evaluar si está en condiciones de afrontar un pago similar y bajo qué modalidad lo haría. DIARIO HUARPE realizó un relevamiento para conocer qué resolvieron o analizan las comunas de Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital respecto del bono de fin de año, a quiénes alcanzaría y cuál sería el monto.

La primera confirmación llegó desde Chimbas. La intendenta Daniela Rodríguez aseguró que el municipio abonará un bono extraordinario a sus trabajadores. Según explicó, la posibilidad de afrontar este pago surge a partir de un “pequeño superávit” en las cuentas comunales. No obstante, por el momento no se informó oficialmente si el beneficio alcanzará tanto a empleados de planta como a contratados, ni cuál será el monto definitivo que percibirán.

En Rawson, en cambio, la decisión fue distinta. El intendente Carlos Munisaga confirmó públicamente que no habrá bono de fin de año para los trabajadores municipales. El jefe comunal explicó que la prioridad de la gestión está puesta en garantizar el pago de sueldos y aguinaldos, en un contexto marcado por una recategorización masiva del personal que se llevó adelante en los últimos meses y que implica un esfuerzo sostenido de las finanzas municipales.

El escenario en Rivadavia presenta una particularidad. El intendente Sergio Miodowsky confirmó a este diario que sí habrá un bono de suma no remunerativa, aunque con un criterio diferencial. La intención del Ejecutivo municipal es que el pago esté dirigido exclusivamente a los trabajadores contratados, quienes no perciben aguinaldo. Aún resta definir el monto del bono, que sigue siendo objeto de análisis interno.

En Santa Lucía, el intendente Juan José Orrego también adelantó que el municipio otorgará un bono de fin de año. Sin embargo, aclaró que todavía se está evaluando cuál será el monto y no precisó si el beneficio alcanzará tanto a los empleados de planta permanente como a los contratados. La definición final dependerá de la disponibilidad de recursos en el cierre del ejercicio.

Por último, en Capital todavía no hay una postura oficial. Fuentes municipales indicaron que la intendenta Susana Laciar se encuentra analizando la situación financiera del municipio para determinar si se otorgará o no la suma no remunerativa y a qué sectores alcanzaría. Se espera que en las próximas horas haya una decisión al respecto.

Así, mientras la Provincia avanzó con una definición uniforme para todos los estatales, en el Gran San Juan el pago del bono de fin de año muestra un mapa heterogéneo, condicionado por las cuentas de cada municipio y las prioridades de gestión de sus intendentes.

Poder Judicial

La Corte de Justicia decidió que pagará bono de $120.000 a trabajadores administrativos y técnicos del Poder Judicial hasta la categoría de oficial superior inclusive. De esta manera, la medida alcanza a la mayor parte de la estructura operativa del sistema judicial, pero deja afuera a los cargos jerárquicos.

Poder Legislativo

Los empleados legislativos aún no cuentan con precisiones, ya que, según fuentes oficiales, se está a la espera de la aprobación del Presupuesto 2026 para conocer cuántos recursos tienen. Es decir, la mirada está puesta al jueves 18 de diciembre, fecha en la que el proyecto de Presupuesto 2026 ingresará al recinto para su tratamiento.