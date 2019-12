Dietrich destacó las obras en rutas, autopistas y el transporte de carga, en el balance de gestión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, destacó hoy las obras 287 obras de rutas y autopistas que se hicieron en el país, la mejora en el transporte de cargas, puertos, transporte público y el crecimiento del transporte aéreo, en el balance de sus cuatro años de gestión.



"En concepto de rutas y autopistas, se finalizaron 287 obras en 23 provincias, iniciamos la construcción de 2.300 km de nuevas autopistas, 16.000 km de rutas pavimentadas y repavimentadas y 5.400 km de rutas mejoradas en todas las provincias", detalló.



Señaló que se avanzó en materia de "control y fiscalización del transporte de carga, y en el transporte de pasajeros creamos el Nuevo Registro Nacional de Turismo luego de 17 años y se creó el servicio low cost de larga distancia".



"Hoy los trenes de carga transportan el triple de lo que transportaban en el 2015 en la mitad de tiempo y los trenes de pasajeros transportan un 52% más de pasajeros que hace cuatro años, con un proceso de modernización en infraestructura y logística que no se hacía dado en décadas", indicó Dietrich.



Asimismo, añadió que "habilitamos 28 puertos marítimos, finalizamos tres en la Patagonia y comenzamos la modernización del Puerto de Buenos Aires y propiciamos el turismo de Cruceros".



"En materia de movilidad urbana sustentable y transporte público, tenemos 10 nuevos corredores de Metrobus y 4 centros de trasbordo en el Gran Buenos Aires, recuperamos más de 10 avenidas troncales del Conurbano y pavimentamos más de 300 kilómetros de calles por donde circulan colectivos y triplicamos la cantidad de ciudades donde funciona el sistema SUBE, pasando de 10 a 39 localidades", puntualizó.



Por otra parte apuntó que, en cuanto al transporte aéreo, "hoy vuelan 16 millones de pasajeros de cabotaje, 6 millones más que en 2015, 14.5 millones pasajeros internacionales, 2.7 millones más que en 2015 y por primera vez en 20 años, se vuela más dentro de la Argentina que al exterior, con más conectividad, sobre todo entre provincias, más infraestructura en aeropuertos, más compañías volando y más de un 80% más barato que en el 2015".



En este sentido aclaró que "las transformaciones son más complejas de lo que uno a veces piensa" y que en materia aerocomercial "debieron enfrentar muchos intereses creados y privilegios", pero que aún así "se logró abrir el mercado, sin que eso afectase el crecimiento de Aerolíneas, como se cuestionaba, sino todo lo contrario".



Dietrich admitió que "no se pudo hacer todo lo que habían planificado", ya que "los vaivenes de la economía nos impidieron avanzar con más obras mediante el sistema de Participación Público Privada".



Y, destacó que "si bien hay algunas que están en ejecución, sobre todo las autopistas, hay proyectos que teníamos armados y no se pudieron lograr como el RER (Red de Expresos Regionales)", que abarcaba una mega obra debajo del Obelisco, donde confluyeran todos los servicios de trenes urbanos.