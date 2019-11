Diez policías fueron detenidos en Rosario por "plantar" un arma en un procedimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diez policías de la provincia de Santa Fe fueron detenidos hoy en Rosario como acusados de haber incluido en forma falsa en el acta de arresto de dos hombres que estos llevaban un arma con municiones percutadas, informaron fuentes judiciales.



La Fiscalía de Flagrancia en turno ordenó esta tarde la detención de diez policías de diferentes dependencias que participaron de una larga persecución de los dos ocupantes de una moto.



Según las fuentes, quienes confeccionaron el acta de procedimiento incluyeron que además de las dos detenciones se había "secuestrado un revólver calibre 32 con la numeración limada y 6 vainas percutadas".



Sin embargo, los dos policías que arrestaron a los jóvenes luego de que otros los persiguieran desde el centro de esta ciudad hasta la zona sur, declararon ante el fiscal que no hubo secuestro de "ningún arma de fuego o elemento de peligrosidad alguno".



De acuerdo al acta de procedimiento, dos jóvenes que se movían en moto desobedecieron esta madrugada, alrededor de la 1, la voz de alto que le dio una patrulla.



Un móvil policial que comenzó a seguirlos protagonizó un choque con otro vehículo, en el que hubo heridos leves, indicaron los voceros.



Otro móvil de la fuerza de seguridad que acudió al llamado cruzó a la moto en Ovidio Lagos y bulevar Seguí decidiendo "no realizar la persecución dado que había muchas personas y podían poner en riesgo vidas civiles", añadieron las fuentes.



Finalmente, mediante un rastrillaje los policías interceptan a la motocicleta en Buenos Aires y Casablanca, en la zona sur de Rosario, y un patrullero logra hacer derrapar el vehículo.



Allí es detenido uno de los jóvenes mientras que el otro ocupante de la moto escapó a pie y fue detenido en las inmediaciones.



Según fuentes judiciales, en ese momento se produjo una discrepancia entre dos policías que habían realizado las detenciones y los que llegaron después, que habían comenzado la persecución.



Los primeros declararon esta mañana ante el fiscal del caso que no se secuestraron armas en el procedimiento, como quedó descripto en el acta.



Por esa razón, los diez firmantes del documento quedaron detenidos y serán imputados el jueves por falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y "se analiza sumar alguna calificación legal más", informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).