Diputada Donda encabezó una distinción de la Cámara baja a los británicos de Iron Maiden

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La diputada nacional Victoria Donda (Somos) encabezó hoy una distinción de esa institución al grupo británico de heavy metal Iron Maiden, que actuará mañana en el Estadio Vélez Sarsfield en el marco de su gira "Legacy of the beast" (Legado de la bestia). Los músicos Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers, en nombre de la banda, recibieron en el salón de los Pasos Perdidas la distinción de honor por su visita a la Argentina, según una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación. En un acto que duró poco más de 25 minutos, Donda señaló que "el rock fue el canal de expresión para muchos jóvenes desaparecidos y desaparecidas en la década del 70 y también para muchos postergados de los años 90". "La institución más representativa de la democracia, como es el Congreso, brinda homenaje a una de las bandas más importantes del heavy metal", dijo la diputada. Por su parte, Dickinson dijo que si bien "un largo viaje separa a Londres de Buenos Aires, hay una pequeña distancia en el corazón". "Amamos la comida argentina, el vino, sus jugadores de fútbol, el equipo de rugby. Agradecemos mucho este honor, mi corazón está en Argentina", añadió. El acto contó con la presencia de integrantes de la banda, músicos de la escena heavy local y de medios especializados. La ceremonia culminó con la entrega de seis placas, una a cada músico, y los tres presentes recibieron las que iban en nombre de sus compañeros Steve Harris, Dave Murray y Adrian Smith. El encuentro se desarrolló rodeado por un inédito operativo de seguridad que incluyó vallas sobre la avenida Rivadavia y la interrupción del tránsito en la calle Combate de los Pozos, además de pulseras especiales para ingresar al Palacio legislativo. Iron Maiden tiene más de cuarenta años de trayectoria en los que, además de llenar estadios y haber vendido millones de discos en todo el mundo, ha demostrado ejercer una legítima influencia entre músicos y seguidores, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de la historia del rock. El grupo británico vino por primera vez a la Argentina en 1992 y desde entonces incluyó al país en cada una de sus giras mundiales, regresando varias veces más en la década de los noventa y luego del año 2000. Sus espectáculos se destacan, no solo a nivel musical, sino también a nivel producción, ya que sus escenarios vienen siempre con una temática teatral diferente, motivo por el cual terminó convirtiéndose en un clásico espectáculo esperado por sus innumerables fans locales.