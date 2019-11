Diputadas desisten de buscar su reelección por los ataques sufridos ante el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El clima de tensión provocado por el Brexit en el Reino Unido empujó a medio centenar de legisladores a desistir de ir a una reelección en las elecciones anticipadas del 12 de diciembre, con una fuerte preminencia proporcional de las mujeres.



Un total de 18 parlamentarias -el 36% del total de renunciantes- decidió no buscar la reelección para una Cámara en la que la presencia de mujeres está en torno al 20%.



La ministra de Cultura, la conservadora Nicky Morgan, anticipó que dejará el Parlamento tras 18 años por los "abusos" que ha tenido que soportar.



"Abres el correo por la mañana y recibes un torrente de mensajes de gente que quiere verte muerta o que te dice lo inepta que creen que eres", describió Morgan en una entrevista con el diario británico The Times.



Por su parte, Hedi Allen, una ex conservadora que se pasó a las filas del Partido Liberal Demócrata, lamentó que "el rencor y la intimidación se han convertido en un lugar común" en la política británica.



La laborista Diane Abbot, en tanto, aseguró que desde el Brexit hay "un enorme aumento de las amenazas a través de Internet y, obviamente, se dirigen más hacia las mujeres".



El número de mujeres que renunciaron a renovar su mandato es, en términos proporcionales, mayor al de hombres que tomaron esa decisión.



Además, las parlamentarias dimitidas son más jóvenes que sus colegas hombres y llevan menos tiempo ocupando un escaño.



"De las nueve mujeres conservadoras que no se presentarán y fueron elegidas en 2017, cinco de ellas tienen 50 años o menos", resaltó la liberaldemócrata Sarah Wollaston.



"Se debería estudiar con detenimiento por qué las mujeres están dimitiendo cuando son más jóvenes y llevan mucho menos tiempo trabajando en el Parlamento", agregó, citada por la agencia de noticias EFE.



El ministro de Sanidad, Matt Hancock, lamentó, por su parte, que haya "tal cantidad de colegas renunciando al cargo debido al torrente diario de intimidaciones que reciben a través de Internet".



"Nadie, en ningún trabajo, debería ser amenazado de esta manera. Como sociedad, debemos de ser capaces de hacerlo mejor", declaró.



Sam Smethers, directora ejecutiva de Fawcett Society, una organización dedicada a promover la igualdad de género, advirtió que "la toxicidad de la política esté expulsando a diputadas muy válidas".



"La política se ha convertido en un ambiente hostil para las mujeres, en el que pueden ser acosadas, degradadas y amenazadas como algo natural", aseguró, por su parte la líder del Partido para la Igualdad de las Mujeres, Mandu Reid.