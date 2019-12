Diputado Ramón adelanta que "no" acompañarán "automáticamente" ninguna iniciativa oficial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular del bloque "Unidad Federal para el Desarrollo" de la Cámara de Diputados, José Luis Ramón, adelantó hoy que no acompañarán "automáticamente" ningún proyecto del cual no conozcan su contenido, en referencia al proyecto oficial de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia económica, y dijo que si el Gobierno pide delegación de poderes lo votarán "en la medida de la razonabilidad que tenga".



"Está claro que automáticamente no vamos a acompañar ningún proyecto de ley que no conozcamos", dijo Ramón a Télam, al ingresar a la Casa de Gobierno para reunirse con el nuevo secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro.



Además, Ramón, consultado sobre qué harán ante un pedido especial de delegación de poderes por parte del poder ejecutivo, respondió afirmativamente "en la medida que tenga la razonabilidad en el tiempo, la duración, es decir, tenemos que ver el texto, si no estamos haciendo nada más que declaraciones mediáticas".



"Hasta que no pueda ver concretamente de qué trata el proyecto de emergencia no vamos a emitir una opinión al respecto", insistió el diputado.



Ramón dijo que entendía que "se está atravesando por una emergencia social muy grande" pero recalcó que "no vamos a ser mayoría automática de ningún gobierno".