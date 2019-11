Diputados aprueba proyecto sobre paridad de género en el área científica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Diputados aprobó esta noche y giró en revisión al Senado un proyecto que reforma la ley de Ciencia y Tecnología para establecer la paridad de género en la conducción de organismos científicos, y aumentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres científicas.



Además el plenario legislativo convirtió en ley el proyecto que garantiza el cupo femenino en los recitales musicales para asegurar el 30 por ciento de participación femenina.



El dictamen aprobado sobre paridad de género en la ciencia fue redactado en base a propuestas de la diputada kirchnerista Sandra Castro y la legisladora de Evolución Radical Carla Carrizo.



La presidenta de la comisión de Ciencia y Técnica, Castro, dijo que “nuestra intención es pensar el sistema conforme no solo a los criterios de excelencia, sino también en base a parámetros que eviten cualquier tipo de discriminación de género”.



Carrizo señaló que "las argentinas son mayoría en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero hay obstáculos que las segregan en áreas específicas de trabajo y les impiden llegar a cargos de mayor jerarquía”.



“Además, padecen un sistema injusto que las evalúa al igual que los hombres por el ritmo y la cantidad de publicaciones, desconociendo su trabajo reproductivo como la maternidad y las tareas del hogar que las lleva a pausas laborales”, agregó.



El proyecto propicia garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones, mujeres e identidad de géneros y promover la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.



Además se establece que se deberá promover la igualdad de derechos, oportunidades, y trato en el ingreso, formación, empleo y promoción del personal del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizando "la no discriminación de género o de cualquier otra naturaleza".



Por otra parte -indica el proyecto-, la Secretaría de Tecnología deberá “organizar y mantener un registro nacional del personal comprendido en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en todas sus categorías y segmentos”.



Además determina que la titularidad del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación no podrá ser ocupada sucesivamente por varones, sino que deben alternarse entre hombres y mujeres.



Durante la sesión, el plenario legislativo también aprobó y giró al Senado un proyecto que prohíbe autorizar para el uso, portación, tenencia y transporte de armas, a aquellas personas que registren en su contra procesos en curso o medidas preventivas vigentes como consecuencia de denuncias vinculadas a violencia contra las mujeres y violencia familiar.



Otro proyecto que se aprobó es uno que otorga un servicio gratuito y accesible de asistencia lingüística para víctimas de violencia de género que no hablen español o cuenten con un dominio limitado o tengan impedimentos auditivos o visuales.