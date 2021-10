Diputados girará al Jurado de Enjuiciamiento la denuncia contra Enrique Conti

Luego de que el Frente Consenso Ischigualasto, a través de su candidato a diputado nacional Marcelo Arancibia, denunciara a Enrique Conti ante el Poder Legislativo por participar de tareas proselitistas a pesar de que la Constitución provincial se lo prohíbe por su carácter de vocal del Tribunal de Cuentas, este martes los diputados decidieron que girarán la denuncia al Jurado de Enjuiciamiento para que decida si continúa o no en el cargo que ostenta desde 2015.

En labor parlamentaria, los jefes de bloque, decidieron que darán lugar a la nota presentada por Arancibia. Además, a pedido del diputado bloquista Andrés Chanampa, se presentará un proyecto de resolución para que sea tratado sobre tablas este jueves. El mismo cuenta con el apoyo de todos los bloques, menos el de Juntos por el Cambio que no se expresó al respecto.

Tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE, el parlamento sanjuanino no puede juzgar la conducta de un integrante del Tribunal de Cuentas, ni mucho menos abrir una investigación. Sin embargo y tomando como referencia el artículo 79 de la Ley 663-E, si están facultados a enviar la denuncia de Consenso Ischigualasto al órgano que es competente, es decir el Jurado de Enjuiciamiento que está habilitado para juzgar y eventualmente destituir a jueces, fiscales y miembros del organismo de control.

Con esta decisión de la Cámara de Diputados y si finalmente el Jurado de Enjuiciamiento habilita un juicio en contra de Enrique Conti y si lo encontrara culpable de haber incurrido en la incompatibilidad expresaba en la carta magna, quedaría a tiro de ser destituido.

Dato I

El Jurado de Enjuiciamiento está conformado por el cortista Guillermo De Sanctis, los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca, ambos del Frente Todos, y los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia.

Dato II

Continuando con las denuncias, Arancibia presentó una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis para que analice la conducta del funcionario Enrique Conti teniendo en cuenta las leyes 1.100-E y 560-E que hacen referencia al funcionamiento del Tribunal y de Ética Pública.

Antecedente

No es la primera vez que Enrique Conti es blanco de cuestionamientos por este tipo de acciones. El bloquista disidente estuvo en la presentación del frente que hizo Juntos por el Cambio al principio de la campaña de este año, no tuvo reparos a la hora de aparecer en la foto y no solamente que defendió su participación, sino que en declaraciones periodísticas dijo que si alguien tenía problemas o no estaba de acuerdo, que fuera a la Justicia. Esta aparición además le costó la suspensión de la afiliación al Partido Bloquista, incluso quedando a muy poco de ser expulsado por las autoridades del espacio centenario.

¿Qué dice el jefe de la oposición en Diputados?

El diputado Sergio Miodowsky, presidente del bloque Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados dialogó con DIARIO HUARPE sobre la presentación de Marcelo Arancibia y no dudó al decir que “lo que hay es una nota presentada por un particular y según indica el artículo 114 del reglamento interno de la Cámara, toda iniciativa particular será enunciada en el recinto”. Mientras que, sobre el proyecto de resolución y su apoyo no a la medida, apuntó que “en su momento lo veremos, lo analizaremos. Esto fue planteado en el Poder Legislativo y quien tiene real competencia en esta situación es la Justicia”.