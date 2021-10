Peligra la continuidad de Enrique Conti en el Tribunal de Cuentas

El accionar de Enrique Conti volvió a levantar el polvo este lunes, luego de que el Frente Consenso Ischigualasto lo denunciara ante el Poder Legislativo por participar de tareas proselitistas a pesar de que la Constitución provincial se lo prohíbe por su carácter de vocal del Tribunal de Cuentas. Diputados no tienen facultades para juzgarlo, por lo que en la alternativa más firme que barajan por estas horas es mandar las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento y que sea ese organismo el que diga si violó la ley y si corresponde removerlo del cargo que ocupa en el organismo de control.

Fuentes calificadas del parlamento sanjuanino aseguraron a DIARIO HUARPE que ellos no pueden juzgar la conducta de un integrante del Tribunal de Cuentas, por lo que no abrirán ninguna investigación. Sin embargo, aclararon que el que el artículo 79 de la Constitución provincial los faculta a enviar la denuncia de Consenso Ischigualasto al órgano que es competente, es decir el que está habilitado para juzgar y eventualmente destituir a jueces, fiscales y miembros del organismo de control.

Se prevé que el caso sea puesto a consideración del cuerpo en la sesión del próximo jueves. Previamente, cada bloque de diputados se reunirá para definir los pasos a seguir. Según las fuentes, la mayoría de los legisladores interpretan que las alternativas legales no dejan más que remitir la presentación contra el bloquista disidente al Jurado de Enjuiciamiento, conformado por el cortista Guillermo De Sanctis, los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca y los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia.

La situación expone al exministro de Economía a quedar afuera del Tribunal de Cuentas. Si el Jurado de Enjuiciamiento habilitara un juicio en su contra y lo encontrara culpable de haber incurrido en la incompatibilidad expresaba en la carta magna, quedaría a tiro de ser destituido.

No es la primera vez que Conti es blanco de cuestionamientos por este tipo de acciones. El bloquista disidente estuvo en la presentación del frente que hizo Juntos por el Cambio al principio de la campaña de este año, no tuvo reparos a la hora de aparecer en la foto y no solamente que defendió su participación, sino que en declaraciones periodísticas dijo que si alguien tenía problemas o no estaba de acuerdo, que fuera a la Justicia.

Los argumentos de Arancibia en la presentación en Diputados

El candidato a diputado nacional por el Frente Consenso Ischigualasto,Marcelo Arancibia, pidió que la Cámara de Diputados intervenga y convoque al Jurado de Enjuiciamiento para que decida si Enrique Conti debe continuar o no como vocal del Tribunal de Cuentas.

Esta iniciativa se afirmó en el Artículo 205 de la Constitución Provincial que dice: “Los magistrados e integrantes del Ministerio Público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia, exceptuando la docencia universitaria”.

Si bien el párrafo anterior no hace referencia puntual a los miembros del Tribunal de Cuentas, si lo hace la ley madre en su artículo 261: “Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades, inmunidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. Solo pueden ser removidos por las causales y procedimiento aplicable a los jueces de los Tribunales inferiores”.

Esto último quiere decir que, Enrique Conti, únicamente puede ser removido del cargo que ocupa si así lo decide el Jurado de Enjuiciamiento.