Dirigentes de la Junta de Rivadavia miran con desconfianza las ausencias de Guevara

En las últimas semanas se reflotó una polémica latente en la Junta peronista de Rivadavia ya que dirigentes representativos del espacio departamental volvieron a poner el foco en la ausencia de Francisco Guevara a las reuniones de la institución justicialista. Las críticas tuvieron un veranito en las elecciones pasadas, pero retornaron luego que asumiera como ministro de Ambiente.

El secreto a voces fue creciendo al punto que dos dirigentes confirmaron a DIARIO HUARPE que Guevara no asiste a la institución peronista. Puntualmente Leonardo Lorenzo y Marcelo Delgado son los que, ante la requisitoria de este medio, afirmaron que el funcionario provincial sólo asistió a la Junta el año pasado en plena campaña legislativa y que no volvió.

Esto deja a las claras que los dirigentes y militantes tienen bien presente la ausencia y en este contexto es que comienzan a surgir las diferencias por considerar que la actitud es una muestra de desprecio al trabajo de la estructura.

Incluso a Guevara le endilgan que ante una posible candidatura va a necesitar de la Junta para llevar adelante la campaña y que, expresó un militante, “no vamos a poder asegurarle un trabajo con convicción luego que nos despreciara tantos años”.

Cualquier dirigente que quiera ser candidato en Rivadavia, necesita de una estructura que le permita fiscalizar las mesas del departamento y para esto se requieren al menos 515 personas que desarrollen esta función. Justamente este es el fuerte que tiene la Junta con el que cristalizan el apoyo a uno u a otro candidato en los meses previos de las elecciones.

A tal punto llega el enojo contra Guevara es que aseguran a viva voz que “muchos de los militantes no quieren saber nada con trabajar en una campaña de él por sentirse despreciados”. Lo llamativo es que el protagonista de la historia no niega sus inasistencias e incluso las justifica con su trabajo político más orientado en el PJ central.

Guevara expresó que “nunca fui a la Junta de Rivadavia y mi inicio en la participación política la hice dentro del PJ central, incluso inicie en la Juventud Peronista, lugar al que sigo perteneciendo con un cargo que en poco tiempo dejaré”.

Esto no fue una decisión aleatoria del actual funcionario ya que explicó que, “cuando arranque con el trabajo de militante al frente de la Junta departamental había dirigentes que no eran muy aperturista y esto me llevó a volcarme a la sede central”.

De igual modo Guevara le bajó el tono a la polémica y expresó que “no debo ser el único que debe acercarse ya que creo que debemos construir un proyecto superador que una a todos y recién ahí hablamos de candidaturas”.

Dato

La Junta de Rivadavia la preside Ruperto Godoy, pero no es la única figura preponderante del distrito ya que cuenta con el edil Lorenzo, el ex candidato Marcelo Delgado y un histórico como Raúl Alonso.