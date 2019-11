Discurso de asunción de Kicillof se basará en propuestas "de un proyecto productivo y de desarrollo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El discurso de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires estará centrado en las propuestas de gestión para administrar el territorio durante los próximos cuatro años "en base a un proyecto integral productivo y de desarrollo".



Voceros de su espacio ratificaron que el gobernador electo decidirá "en los próximos días" si asume el 10 de diciembre o posterga ese acto para el día siguiente, con el objetivo de evitar que su jura se superponga con la del presidente electo, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner.



No obstante, ratificaron que el ex ministro de Economía ya trabaja en el discurso que brindará en la ceremonia provincial que se realizará en la Cámara de Diputados, donde en la Asamblea Legislativa se le tomará juramento a la vicegobernadora electa, Verónica Magario, y al propio Kicillof.



"Axel ya está armando el punteo de los temas centrales sobre los que basará su discurso", explicaron en su entorno y detallaron que "los escribe él mismo".



El diputado nacional traza un punteo de los ejes y los temas que desea abordar en su alocución con la colaboración de su esposa, Soledad Quereilhac, quien es doctora en letras y, de acuerdo a los voceros, "tiene bien claras las líneas de discurso".



Para ello, previamente, su equipo de colaboradores le proveen a Kicillof todos los datos e informes para sustentar sus ideas y mensajes.



"El discurso tendrá una parte histórica, otra coyuntural acerca de cómo están la provincia y el país, y una final vinculada a los lineamientos del gobierno de lo que él propone y lo que quiere hacer con la provincia: de su proyecto integral productivo y de desarrollo para los próximos años, y sobre aquellas metas y propuestas que tiene para gobernar", destacaron.



En el equipo del gobernador electo dijeron que desean que Cristina Kirchner asista a su ceremonia de asunción, pero aclararon que ello aún no está confirmado.



El bastón de mando de Kicillof está siendo elaborado por Pedro "Perico" Medina, un artesano de Tres Arroyos, y por el orfebre Juan Carlos Pallarols.



En declaraciones a Télam, Medina contó que desde el equipo del gobernador electo le pidieron que diseñe un bastón "que no sea ostentoso ya que Kicillof no desea trasmitir una imagen de opulencia en este momento de crisis".



Así, dijo que el bastón será de plata y el diseño "de estilo de platería pampa, muy despojado en lo ornamental y con pocos firuletes", describió.