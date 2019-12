Docentes del jardín del Hospital Ramos Mejía impidieron la mudanza a otro edificio

Docentes del jardín del Hospital Ramos Mejía detuvieron la mudanza del mobiliario que el gobierno de la Ciudad intentó llevar a cabo este mediodía, traslado al que la comunidad educativa se opone desde diciembre del año pasado y para lo que también presentó un reclamo a la justicia.



Cerca de las 12 "llegó un camión de mudanzas y personal no identificado empezó a cargar las cosas, hasta el piano. Pero cuando se les pidió el acta de lo que estaban haciendo y lo que se estaban llevando nos dijeron que no la tenían. Por eso los delegados presentes se pusieron firmes y no los dejaron seguir", dijo a Télam Laura Valdez, madre de una alumna que este año egresó del jardín ubicado en el barrio porteño de Balvanera.



En diciembre de 2018 el gobierno de la Ciudad publicó una resolución que establecía la mudanza del jardín a otro edificio en la denominada Manzana 66, ubicada en Catamarca y Moreno.



En ese predio se construyó una escuela que, según Valdez, "estaba previsto que se abra y que disponga de unas 400 vacantes nuevas para la gente del barrio", sin embargo el ejecutivo local decidió mudar a ese edificio el jardín que funciona en el Hospital Ramos Mejía aludiendo que "es un nuevo inmueble y está en mejores condiciones, pero de este modo deja libre menos de cien vacantes".



"Además, el actual edificio del jardín del Ramos Mejía está bien de infraestructura, necesita arreglos, pero está en condiciones. No entendemos cuál es el capricho para forzar la mudanza", indicó la madre que integra la cooperadora del establecimiento.



Docentes, padres y representantes gremiales presentaron a la justicia un pedido para "suspender el traslado, pero todavía no tenemos respuesta", apuntó Valdez, y aseguró que "vamos a seguir luchando por este jardín que tiene más de 35 años en el barrio".