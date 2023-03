Los docentes autoconvocados se reunieron este martes en asamblea para definir la respuesta que le darán al Gobierno sobre la propuesta salarial que le recibieron en una reunión el pasado lunes. Finalmente, resolvieron rechazar la proposición que adelantaba el tramo del incremento salarial del 20%, a 10% en abril y 10% en julio. El objetivo es, además, volver a ingresar a la mesa de negociación y ver si pueden lograr algún otro beneficio, a pesar de que las autoridades ya dijeron que no abrirá el diálogo nuevamente. Todo se resolverá alrededor de las 18 horas, aunque ya adelantan que hay docentes que volverán a las aulas independientemente de lo que suceda.

Si bien el Gobierno ya manifestó que la propuesta que está planteada es la única que habrá, los docentes igualmente decidieron rechazarla e ir a Casa de Gobierno para ver si pueden ser recibidos nuevamente. Las asambleas de los departamentos dispusieron el "no" a la proposición, pero algunos docentes en las marchas manifestaron que la decisión fue muy peleada, sin unanimidad. Por eso, existe la posibilidad de que este miércoles, independientemente de lo que suceda en una potencial reunión, volverían a clases.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Es que las autoridades no dieron el brazo a torcer e instaron a todos los docentes a volver a las aulas este miércoles sí o sí. La propuesta de que los días de inasistencia no se descuenten se caería en caso de que no se cumpla con esta premisa. Por eso es que muchos autoconvocados tomarían la decisión de volver a las aulas.

En resumidas cuentas, los docentes comunicarán su decisión sobre la propuesta. Ganó el "no" y buscarán volver a ser recibidos, aunque el Gobierno ya haya manifestado públicamente que no volverán a reunirse con los autoconvocados y que la proposición debe ser aceptada, o no.