Los docentes autoconvocados lograron este lunes reunirse con autoridades del Gobierno de San Juan tras nueve días consecutivos de paro. El pedido de los mismos fue el adelantamiento de los tramos de aumento acordado en paritarias y que no se descontaran los días de inasistencia. Tras una nueva reunión con miembros de la cartera de Educación y de Hacienda, en la tarde, los docentes se llevaron la propuesta de adelantar el 20% pactado en noviembre para abril y julio (10% en cada mes), pero luego de un debate intenso y acalorado, decidir rechazarla. Para no perder el diálogo, los maestros llevaron una contrapropuesta, pero el Gobierno se mantuvo firme y cerraron en la proposición anteriormente mencionada. Los autoconvocados, por su lado, decidieron bajarla a las bases y volver a reunirse este martes, a las 8 de la mañana. Por otro lado, si bien estuvo el compromiso de no descontar del sueldo los días de paro, hubo un ultimátum: si el miércoles no vuelven a clases, se aplicará la reducción salarial. En resumen, sin acuerdo y sin clases por un día más.

El descontento docente luego del acuerdo de los gremios UDAP, UDA y AMET se empezó a sentir y decidieron llevar adelante un paro indeterminado. Cabe aclarar que, en paritarias, se acordó con el Gobierno un aumento de 41,1% en marzo, 10% en septiembre y 20% en noviembre (lo que totalizaba un 71%), junto con la cláusula de actualización que garantiza que los salarios estén al menos 5% arriba de la inflación.

Después de nueve días consecutivos de paro, el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, recibió, en el mediodía del lunes, a un grupo de cinco docentes: Jorge Lozano, Alejandra Acosta, Jorge Echegaray, Carlos Albarracín, Pablo Espinoza y Emanuel Carrión. El petitorio que llevaron los docentes representantes de autoconvocados básicamente tenía dos puntos: el adelantamiento de los tramos de noviembre y septiembre y que no se descuenten los días no trabajados.

Rueda se comprometió a acercarles el pedido a las autoridades provinciales y volverlos a recibir a las 19:00 horas con una respuesta y una propuesta puntual. En la nueva reunión hubo más autoridades: la ministra de Educación, Cecilia Trincado, el secretario de Hacienda y Finanzas, Gerardo Torrent; el subsecretario general de la Gobernación, Marcelo Espósito, y el mismo Rueda.

Luego de esta reunión, la proposición que se llevaron los autoconvocados representantes fue el adelantamiento del tramo de noviembre para abril (10%) y julio (10%), totalizando un 61,1% para julio. Mientras tanto, el 10% de septiembre quedaría igual. Con respecto a los días, la ministra Trincado adelantó que haría todo lo posible desde el punto de vista legal para no descontar las jornadas en las que los docentes no se presentaron a trabajar.

Docentes autoconvocados en Casa de Gobierno.

Los representantes de los docentes salieron al encuentro con sus compañeros de lucha y le compartieron la propuesta, la cual terminó siendo rechazada. Si bien hubo quienes querían aceptarla, el enojo de la masa fue más y, finalmente, decidieron decir que no.

Después de algunos debates, en los que se discutía si no responder nada y seguir charlando más o llevar una contrapropuesta, entre los docentes primó la necesidad de que el diálogo con el Gobierno continuara y llevaron, al menos, tres contrapropuestas. La más resonante trataba sobre la división del 10% en septiembre en dos y que la recomposición salarial quedara con un 15% en abril y un 15% en mayo o en junio. En resumen, querían el adelantamiento del 71,1% en el primer semestre del 2023.

Los representantes de autoconvocados volvieron a ingresar al recinto de Gobierno llevando las propuestas. Pero estas fueron rechazadas debido a que significaba un esfuerzo “imposible” de llevar adelante para la Provincia. A fin de cuentas, hubo una única propuesta por parte del Gobierno y no cedieron ante el pedido de los docentes.

Además, hubo un ultimátum respecto a los días que no fueron a trabajar. Como el Estado cierra planillas (arma la liquidación completa) todos los 15 de cada mes, los maestros y profesores tienen hasta el miércoles 15 para presentarse a trabajar, de lo contrario les descontarán todos los días no trabajados.

Los docentes decidieron seguir en huelga hasta este martes y debatir las propuestas con las bases. Alrededor del mediodía, volverán a reunirse con las autoridades en la Casa de Gobierno y le dirán la respuesta. La prioridad del Gobierno es que comiencen las clases, por lo que esperan que se acepte la proposición y que, si se llega a un acuerdo para este martes por la mañana, los estudiantes vuelvan a las aulas en la tarde.

La palabra de los protagonistas

Jorge Lozano, uno de los docentes autoconvocados que ingresó a dialogar con las autoridades, fue increpado por uno de sus colegas y le respondió. “Yo no tengo ninguna necesidad de estar acá, dimos todo, luchamos y siento que les hemos fallado, por eso les pido una disculpas”, dijo emocionado.

Mientras la masa aplaudía y apoyaba a Lozano, quien tomó la palabra fue Acosta. “La reunión ha sido muy significativa, para nosotros es importante que nos hayan recibido. Queremos más y estamos luchando por más, porque es lo que nos merecemos. Pero también entendemos y agradecemos porque han quedado abiertos al diálogo”, indicó.

Por el lado de las autoridades, quien estuvo a cargo de hablar fue Torrent, quien manifestó que las contrapropuestas que llevaron los docentes eran de imposible cumplimiento para la Provincia y que si hubiesen querido cumplirla, no hubiesen podido. “Los chicos tienen que volver a clases, es la condición de la propuesta”, planteó.

El resto de los estatales

Torrent adelantó que, como pasa a menudo en la provincia, el adelantamiento en tramos será igual para los docentes que para el resto de los trabajadores estatales. De este modo, si se acepta la propuesta, el 20% de noviembre quedará en 10% para abril y un 10% en julio.

Cifra

Los docentes llevan 10 días de paro consecutivos.

Dato

Si los maestros no vuelven a trabajar hasta el miércoles, se descontarán los días no asistidos.