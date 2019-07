Dólar cerró la semana 1,87% arriba, pese a presencia del BCRA en futuros

Por Andrea Rivas

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 43,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA), pero terminó la semana con una avance de 80.

De esta forma, el peso argentino se depreció 1,87% en las últimas cinco ruedas.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y terminó a $ 42,42 en el MULC, apenas 3 centavos menos.

El pasado lunes, el dólar encendió las señales de alerta al pegar un salto de 80 centavos. Desde entonces, el Banco Central (BCRA) operó en el mercado de futuros para pisar el billete, con el claro objetivo de mantenerlo a raya a un mes de las PASO .

Operadores consultados por El Cronista consideraron que por el volumen operado en futuros, el Central "estuvo haciendo algo en el primer plazo" el viernes también, aunque dedujeron que no fue mucho.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 818,552 millones, mientras que en el segmento de futuros MAE se movieron u$s 65 millones. El dólar blue se movía en los $ 43,95.

La exportación cerealera ingresó en la semana u$s 524 millones (107 de promedio diario), precisaron desde ABC Mercado de Cambios, lo que sumado al resto de las exportaciones de otros rubros y a los u$s 300 millones semanales que licita el BCRA ayudaron a sostener la demanda que aumenta de cara a las PASO.

La tasa promedio total del día de la fecha, equivalente a la tasa de política monetaria fue 58,708%, por debajo del 58,72% previo, con un monto total adjudicado de $ 244.053 millones, en un día con vencimientos por $ 259.178 millones, lo que representa una expansión de $ 15.125 millones.

Como cada rueda, el Ministerio de Hacienda subastó u$s 60 millones, aunque debió hacer en tres tramos y no dos, ya que no quiso convalidar un precio menor.