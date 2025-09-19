El precio del dólar volvió a marcar un hito histórico este jueves, al alcanzar los $1.515 para la venta al público en el Banco de la Nación Argentina. Este valor representa un aumento de 20 pesos (1,3%) respecto a la jornada anterior y consolida una tendencia alcista que preocupa al mercado y al Gobierno.

En paralelo, el tipo de cambio mayorista, regulado por el Banco Central (BCRA), se mantuvo en $1.474,50, luego de que la autoridad monetaria interviniera de manera enérgica para evitar que superara el techo máximo de la banda cambiaria establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un septiembre de fuertes subas

La divisa minorista evidencia una fuerte presión en el mes en curso. A lo largo de septiembre, el dólar al público registra un incremento acumulado de 155 pesos, equivalente a un 11,4%. Solo en la última semana, el ascenso fue de 50 pesos (3,4%), reflejando la intensa demanda de divisas por parte de los ahorristas y inversores.

El BCRA en el ojo del huracán: la venta masiva de reservas

La principal causa de la tensión cambiaria radica en la estrategia del Banco Central. Para defender el techo de la banda mayorista, el BCRA desplegó una intervención sin precedentes en los últimos días. Según los reportes, la autoridad monetaria vendió USD 432 millones en solo dos jornadas, pasando de una venta de USD 53 millones a un despliegue de USD 379 millones en un solo día.

Esta medida drástica, si bien logró contener temporalmente el valor del dólar mayorista, encendió las alarmas sobre la capacidad del Central para sostener este nivel de ventas en el mediano plazo. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos, y los activos argentinos experimentaron una marcada caída, profundizando el clima de desconfianza.