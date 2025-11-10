Un fuerte accidente se registró en la tarde de este domingo en el departamento de Santa Lucía. Una camioneta Toyota, conducida por Hugo De Bernardo, hijo el empresario sanjuanino, vinculado a espectáculos, impactó violentamente contra un Fiat Uno que estaba estacionado, provocando importantes daños materiales y gran conmoción entre los vecinos.

Familiares del conductor de la camioneta se hicieron presentes en el mugar para conocer el estado de salud de él y de los demás ocupantes del rodado.

El siniestro ocurrió minutos después de las 19 horas en calle Roque Sáenz Peña, entre Constituyentes Argentinos y Colón. La camioneta circulaba de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, chocó desde atrás al vehículo que una pareja había estacionado instantes antes. Según testigos, la mujer y su esposo acababan de bajar junto a una bebé cuando se produjo el impacto.

La violencia del choque fue tal que el Fiat Uno fue arrastrado varios metros, arrancando tres postes metálicos que formaban parte del paseo peatonal y de ejercicios que el municipio construyó en la zona.

A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo heridos de gravedad. En la camioneta viajaban el conductor y dos menores de 14 y 15 años, presuntamente sus hijos.

Vecinos y transeúntes se acercaron alarmados por el estruendo y permanecieron observando mientras personal policial de Comisaría 5ª, al mando de la comisario Carina Rodríguez, realizaba las medidas de rigor.

El conductor de la Toyota permaneció dentro del vehículo por más de una hora. Según indicaron fuentes policiales, no se le practicó test de alcoholemia en el lugar, lo que generó enojo entre los presentes, quienes reclamaron a viva voz la falta de controles.

Ambos rodados fueron trasladados a sede policial para las pericias mecánicas y la documentación correspondiente, mientras la Policía investiga las causas que provocaron el siniestro.