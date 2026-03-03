La ciudad de Minab, en el sur de Irán, se encuentra con un duelo desgarrador y sin consuelo. Las agencias de información accedieron a las imágenes del funeral masivo con decenas de víctimas del ataque con misiles que alcanzó a una escuela de niñas en la mañana del sábado pasado.

La escuela Shajare Tayyebeh estaba impartiendo sus clases matutinas en el momento del incidente.

De acuerdo con el fiscal Ebrahim Taheri, el impacto de un misil dejó al menos 165 muertos y 96 heridos. La mayoría de las víctimas eran estudiantes menores de edad.

Miles de personas se manifestaron por el alma de su líder espiritual.

Si bien, el gobierno iraní ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel del ataque, “Es un acto barbárico”, dijo el presidente, Masoud Pezeshkian, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró estar investigando los informes del incidente, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el país “no atacaría deliberadamente una escuela”. También, el estado de Israel se desentendió del caso y motivó teorías de que se trata de una "falsa noticia" en redes sociales.

Numerosas muestras de dolor y tristeza entre los familiares de las víctimas.

Sin embargo, la destrucción del establecimiento escolar fue total y devastadora. Todavía hay personal buscando sobrevivientes entre los escombros de la primaria Shajare Tayyebeh. Para tener en cuenta, el sábado (Shanbeh) es el primer día de la semana laboral en Irán, por lo que la escuela iniciaba sus actividades.

El funeral duró varias horas del martes con una masiva participación de los ciudadanos.

Como reportó el Servicio Persa de la BBC, la primaria, llamada Tayyebeh, está ubicada cerca de una base de las Guardias Revolucionarias, el complejo del Cuerpo Seyed al-Shohada.

Una madre llora por su hija, una de las niñas asesinadas por el bombardeo.

Al comparar algunos videos tomados posteriores al ataque con imágenes satelitales, el equipo de investigación del Servicio Persa identificó su ubicación junto a un complejo organizativo del CGRI en el bulevar Resalat en Minab.

Muestras de afecto a la memoria del ayatolá asesinado.

Los videos publicados desde el incidente muestran imágenes desgarradoras de los heridos y los cuerpos siendo rescatados de entre los escombros.

El recuerdo de otras niñas expresadas en carteles mostrados por familiares.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también publicó una foto de la escuela en la red social X, anunciando que la misma había sido destruida y que “niños inocentes” habían sido asesinados.

La mayoría de las estudiantes eran menores de edad que asistían a clases en la ciudad de Minab.

Los medios iraníes han informado de otros dos ataques perpetrados por EE.UU. e Israel contra escuelas en Teherán y Qazvín. Sin embargo, aún no se han publicado imágenes de ambos lugares.

Las escenas de muerte causaron gran conmoción por la crueldad del ataque.

Las postales, tomadas por la prensa local, hablan por sí solas. En medio de las condolencias a los familiares, hubo también manifestaciones de dolor por la muerte del Ayatolá Jamenei.

El líder supremo había muerto también el mismo sábado por los bombardeos estadounidenses e israelíes a los 86 años de edad. cuando se encontraba en su oficina realizando sus tareas habituales. Será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en una fecha aún por definir, informó la agencia de noticias Fars.

Preparativos de cientos de ataudes para las niñas fallecidas.

Ni EE.UU. ni Israel han reconocido que hubiera habido un ataque a la escuela.

Vista áerea sobre la enorme cantidad de entierros que tuvieron que hacerse en la jornada del martes.

Personal civil sigue buscando más sobrevivientes entre los escombros.

Imágenes satelitales, revelan la ubicación junto a un complejo organizativo del CGRI en el bulevar Resalat en Minab.

Las cifras preliminares son 787 muertos en Irán, al menos 11 en Israel, seis soldados estadounidenses y ocho muertos en los países del Golfo.