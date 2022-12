En una nueva iniciativa para lograr captar que más personas se acerquen a donar sangre de manera voluntaria, la Fundación Donante San Juan llevó adelante la campaña “Doná sangre por un helado”. Quienes llegaron hasta las diferentes sucursales de una conocida heladería recibieron como premio, tras donar, un cuarto kilo de helado.

“La actividad que estamos haciendo hoy es en conjunto con la heladería Portho. Es una donación por un cuarto de helado. Estamos realizando un trabajo de concientización para que la gente adopte el hábito de la donación, sin que necesariamente sea para un familiar o persona cercana”, dijo María José Ramos, técnica bioquímica, a DIARIO HUARPE.

La representante de la fundación explicó que las donaciones de sangre son destinadas a cualquier paciente, tanto del ámbito privado como del ámbito público. “Donde se necesite sangre, nosotros la ofrecemos. Somos un nuevo banco de sangre. Trabajamos a la par con el IPHEM”, agregó.

Por otra parte, la profesional reconoció que en la actualidad cuesta conseguir donantes voluntarios. “Con esta campaña de alguna manera incentivamos a los donantes y les agradecemos con este regalo. Hoy estamos trabajando de manera simultánea en cuatro lugares”, detalló.

Los protagonistas

Minutos antes de las 16, algunas personas ya comenzaron a hacer la fila a la espera de ser recibidos por los profesionales. Para algunos de ellos era la primera vez donando, para otros no. En lo que la mayoría coincidieron que fueron porque la iniciativa les gustó mucho. “Vimos la publicación por las redes y nos llamó la atención lo del helado, pero también siempre está bueno donar, me mueve saber que estoy ayudando a alguien y encima me dan premio”, dijo Mateo Marqués, de 18 años.

Mientras los donantes esperaban, iban llenado el formulario de seguridad. Foto:DIARIO HUARPE

Los más valientes se animaron a llegar solos, mientras que otros, como Ain y Renzo, eligieron hacerse compañía “por las dudas, se nos baje la presión”, reconocieron entre risas los amigos. Los jóvenes llegaron gracias a una de las publicaciones que vieron en Instagram. “Yo siempre quise donar, pero nunca encontraba el momento. Vimos esta iniciativa y me dije que esta era la oportunidad. Hacemos la buena acción del día y encima nos dan una regalo”, dijo Renzo a este medio.