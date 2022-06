¿Dónde jugarán? La decisión que tomaron Leandro Paredes y Mauro Icardi en PSG

Con una temporada repleta de críticas, Leandro Paredes y Mauro Icardi ya decidieron su futuro. Ambos fueron cuestionados en el París Saint-Germain, más allá de ser campeones de la Ligue 1 con un tanto de comodidad. La dura eliminación de la UEFA Champions League en manos del Real Madrid fue lo que ocasionó un caos en la plantilla del elenco parisino. Por ello, los dos argentinos figuraban entre las posibles salidas.

En estas últimas semanas, desde Europa fueron muchos los medios que notificaban una posible salida masiva de argentinos en el PSG. Lionel Messi, abucheado. Leandro Paredes, con buen juego, sin terminar de convencer por los resultados del equipo. Mauro Icardi, casi sin minutos de juego. Ángel Di María, finalmente se fue libre y su futuro seguirá en otro equipo. Mauricio Pochettino, el DT, tiene los días contados.

Sin embargo, más allá de esas noticias, ya se confirmó que Messi continuará, como aparentemente también lo harán los otros dos jugadores en cuestión. Claro, es que ellos mismos se pusieron firmes a la hora de analizar los futuros probables, entendiendo que se quieren ganar un lugar en el equipo y continuar en la Elite del Viejo Continente. Con la renovación de Kylian Mbappé, saben que pueden ir por todo de nuevo.

Las palabras de Paredes e Icardi

"Me quedo en PSG la temporada que viene", fueron los contundentes de Leandro Paredes, quien se ha mostrado en estas últimas horas en Argentina, incluso viendo el partido de Boca en La Bombonera contra Arsenal. Dialogando con Radio La Red, el centrocampista de la Selección Argentina dejó más que claro que no tiene intención alguna de abandonar la escuadra del París Saint-Germain en este mercado de pases.

Por el otro lado, quien tampoco tiene intención de hacer las maletas es Mauro Icardi (29 años), el delantero que supo ser estrella en el Inter de Milán, pero poco rindió en Francia. Este dejó un mensaje en su cuenta de Instagram para confirmar que continuará en el Parque de los Príncipes. "He decidido quedarme en el PSG. Todavía estoy bajo contrato con el PSG para las próximas dos temporadas. Mi carrera no corre peligro, contrariamente a lo que sugieren los periodistas. Soy yo quien decide quedarme y ponerme a disposición del club. No se preocupen. Solo tengo 29 años y la gente recuerda muy bien lo que puedo hacer después de casi 200 goles", expuso.