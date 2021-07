Dos autos protagonizaron un fuerte choque en plena avenida Libertador

Poco antes del medio día de este miércoles se produjo un nuevo choque en una esquina muy transitada en la que ya se registró gran cantidad de choques. Tan fuerte fue el golpe que uno de los autos terminó con serios daños y subido parcialmente a la vereda.

El siniestro ocurrió en el cruce de calle Caseros y Avenida Libertador, en un cruce en el que no hay semáforos y por el que circulan a diario muchas personas y que es ruta obligada de muchos colectivos.

Allí colisionaron un auto Citroën blanco, que iba por Libertador en dirección este a oeste, este vehículo se encontró de lleno con un Toyota de color oscuro que circulaba por Caseros, en la dirección permitida, es decir de sur a norte.

De acuerdo a las primeras observaciones, Toyota habría impactado al Citroën en su costado izquierdo y luego siguió de largo hasta quedar prácticamente subido a la vereda de la esquina noroeste de este cruce.

Si bien la colisión fue fuerte, solo hubo daños materiales en los dos vehículos, mientras que los conductores terminaron ilesos.

Esta no es la primera vez que se produce un choque en esta zona en la que no hay semáforos. De hecho es una largo reclamo de la gente de la zona que ya venían pidiendo semáforos para esta esquina y la del cruce con Aberastain. En este lugar ya pusieron un semáforo, pero en Caseros aún no han tomado esta medida.