Dos ladrones robaron en un supermercado chino en La Plata y le cortaron el cuello al dueño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El encargado de un supermercado chino de la ciudad de La Plata resultó herido con un corte en el cuello al ser atacado durante un asalto en su comercio por dos delincuentes, uno de los cuales fue detenido luego por la policía, informaron hoy fuentes de la investigación.



El hecho se registró esta mañana en el supermercado "Diagonal 80", ubicado en la diagonal 80 y 115, cuando dos hombres ingresaron a robar y atacaron al propietario del lugar con un cuchillo.



De acuerdo a los voceros, en medio del asalto, los atacantes rompieron una botella y le cortaron el cuello al dueño y escaparon.



En declaraciones formuladas a Télam, el titular del servicio de emergencias médicas SAME La Plata, Enrique Rifourcat, explicó que el paciente fue trasladado al hospital San Martín y detalló que "inicialmente, la herida cortante en el cuello era sin compromiso vascular, por lo que no corría riesgo de vida".



Detalló que "lo que le refirió al médico que lo trasladó era que estaba en estado de shock por el robo".



En ese sentido, el director asociado de ese centro asistencial, Hugo Pires, dijo a Télam que "el paciente tenía una herida grave en el cuello, por lo que pasó por la sala de emergencia y fue redirigido de emergencia a quirófano, donde se le practicó una cirugía".



"Ahora se encuentra en la sala de recuperación en quirófano. No requiere asistencia respiratoria mecánica ni apoyo hemodinámico y en las próximas horas será llevado a la sala de cuidados intermedios en la sala de emergencias con pronóstico reservado", apuntó el especialista, quien agregó que el paciente "perdió mucha sangre porque tuvieron que transfundirlo".



"No tenía lesiones aparentemente muy graves, por lo que aguardaremos a ver su evolución", dijo el profesional.



Tras el hecho, un joven fue detenido en la zona de Diagonal 114 y 39 y la sospecha es que fue uno de los delincuentes que participó del asalto al supermercado.



Fuentes de la investigación aseguraron que la policía analizaba si en la zona del supermercado hay alguna cámara de seguridad que pudiera haber captado la llegada o la fuga de los delincuentes para poder identificarlos.



Interviene la UFI 8 de Delitos Complejos, a cargo de Verónica Andrea Pérez.