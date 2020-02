DT de Atlético Tucumán, Zielinski cuidará a varios titulares en el partido contra Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La derrota sufrida ante a The Strongest, por la fase 2 de la Copa Libertadores, no desvió la atención de Atlético Tucumán, cuya prioridad es ingresar a la fase de grupos de esa competencia internacional y por eso el técnico Ricardo Zielinski realizará cambios en el equipo que el sábado visitará a Boca Juniors por la Superliga.



Si bien el entrenador no dio pistas sobre la formación inicial que pondrá en La Bombonera, todo indica que presentará un equipo alternativo para no desgastar a sus principales figuras.



La revancha contra los bolivianos se jugará el miércoles en el Monumental José Fierro, donde Atlético buscará revertir la desventaja de 0-2 sufrida en La Paz.



"El esfuerzo de jugar en la altura resintió físicamente a los jugadores", señaló Zielinski, y de esa forma adelantó sus intenciones de no exigir a los titulares.



El sábado, frente a Boca, el arquero será Cristian Lucchetti, quien ayer no tuvo minutos por una suspensión, mientras que a la defensa podría volver Fabián Monzón, recuperado de una lesión muscular.



No se descarta que los ex Colón, Gustavo Toledo y Guillermo Ortíz, sumen sus primeros minutos con la camiseta de Atlético.



El único que se mantendría en la estructura defensiva es Yonathan Cabral, que tuvo poca actividad en el arranque del año por una suspensión en la competencia local.



Para el mediocampo, Zielinski cuenta con Ramiro Carrera, Federico Bravo, José Luis Fernández y Leonardo Heredia, como alternativa para darle descanso a Guillermo Acosta, Ariel Rojas, Cristian Erbes y Augusto Lotti.



En la delantera podrían ingresar Lucas Melano y Matías Alustiza en lugar de Leandro Díaz y Javier Toledo.



De todos modos, no hay que descartar al juvenil Tomás Cuello como alternativa y no sería sorpresa si mantiene a uno de los delanteros de área (Díaz o Toledo) entre los titulares, ya que no cuenta en el plantel con futbolistas de esas características.



El posible equipo para enfrentar a Boca sería con Lucchetti; Gustavo Toledo, Cabral, Guillermo Ortíz y Monzón; Carrera, Bravo, Fernández y Heredia; Melano o Cuello y Alustiza o Díaz o Javier Toledo.



El plantel viajará mañana en un vuelo de línea a Buenos Aires, donde esperará el partido contra Boca, a jugarse en La Bombonera el sábado a las 21.45.