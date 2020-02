DT Pusineri: "Partido a partido, Independiente irá demostrando para lo que está", dijo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Independiente, Lucas Pusineri, recomendó prudencia y especificó que “partido a partido” el equipo que conduce “irá demostrando para lo que está”, tras la contundente victoria 5-0 que obtuvo esta tarde en Avellaneda, por la 18va. Fecha de la Superliga.



“La victoria holgada es una gran alegría para todos, pero hay que mantener los pies sobre la tierra”, consideró el ex jugador de la institución, pieza clave en la obtención del título del Apertura 2002.



“Hay satisfacción por el buen nivel y rendimiento de los jugadores. Es importante para lo que viene y para seguir creciendo, aunque el resultado creo que fue muy amplio”, deslizó Pusineri en conferencia de prensa post partido.



Independiente (25 puntos) interrumpió una racha de cuatro partidos sin triunfos. Y le cortó a Central (29) una racha de seis cotejos sin perder.



“En estos tres partidos que jugamos desde que arrancó el año, hubo buenos desempeños pero nos faltó eficacia. Hoy tuvimos contundencia”, expresó Pusineri, haciendo un análisis respecto de lo que también había ocurrido ante el líder River Plate (1-2) y frente a Boca Juniors (0-0), en la Bombonera.



El conjunto de Avellaneda vivió una semana compleja, con los rumores de salida del mediocampista Pablo Pérez, cuestionado por el presidente del club, Hugo Moyano, tras su expulsión en el encuentro con Boca, en la Bombonera.



Sobre el volante rosarino, el entrenador apenas enunció -elípticamente- que se trata de “un futbolista a disposición, como todos”.



“Antes de traer refuerzos es mejor potenciar a los jugadores que están en casa. Hoy tuvimos una prueba de ello”, elogió.



El entrenador del 'Rojo' ponderó los rendimientos de “(Alexander) Barboza, (Braian) Romero y otros muchachos que jugaron con criterio” dijo.



Pero Pusineri también dejó un mensaje implícito para el seno del plantel: “Durante la semana hablamos de la responsabilidad que se debe tener para que el equipo no se quede con un jugador menos en cada partido”, puntualizó.



Y de cara al clásico de la semana entrante ante Racing, en el Cilindro, Pusineri no dio mayores pistas todavía.



“Recién el lunes próximo, en la vuelta al trabajo, nos pondremos a pensar en cómo jugarle a Racing”, anunció.