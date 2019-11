DT Sciacqua decidió alejarse de Patronato por los malos resultados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador Mario Sciacqua resolvió esta tarde alejarse de la conducción del plantel de Patronato de Paraná, a causa de los malos resultados que el equipo entrerriano alcanzó en lo que va de la Superliga.



El director técnico se entrevistó hoy con los directivos del club 'rojinegro'. Y pese a que las autoridades del club intentaron convencerlo de quedarse, el técnico prefirió dar un paso al costado, debido a que el equipo acumula una racha de nueve cotejos sin éxitos y está ubicado en zona de descenso.



El detonante de la salida del DT resultó la derrota en la noche del lunes ante Godoy Cruz de Mendoza (0-2), en el Presbítero Grella, por la decimocuarta jornada.



“Anoche me fui con mucha confusión. No le estaba dando herramientas al club para solucionar cosas”, dijo Sciacqua.



“Me levanté con la sensación de que había cumplido un ciclo”, agregó el ahora ex entrenador del 'Patrón', en declaraciones al programa 'Arqueros, ilusionistas y goleadores' (FM Radio 94.7).



“No tengo la sensación de frustración, porque creo que dimos todo y estamos con la conciencia tranquila. Estoy agradecido a toda la gente del club, que me ayudaron durante mi permanencia”, dijo.



Sciacqua estuvo en la entidad paranaense durante un año y dos meses, alejándose por los malos resultados del equipo, que lleva tres empates y seis derrotas en los últimos cotejos.



La conducción de Patronato informó que Martín De León, acompañado por Gabriel Graciani, dirigirá en forma interina desde mañana, en el predio La Capillita, al equipo que se prepara para jugar este domingo con San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.