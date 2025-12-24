El empresario rosarino Gustavo Scaglione, de 64 años, líder del grupo que adquirió el canal Telefe en octubre pasado, fue víctima de una picadura de avispas en una chacra situada cerca de José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay. Debido a la gravedad del episodio, debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

El incidente ocurrió en un campo a aproximadamente dos kilómetros de la policlínica local. Scaglione llegó al centro médico desmayado y con una presión arterial críticamente baja, inferior a 7, según explicó el médico Leonardo Falcao. El equipo sanitario aplicó el protocolo internacional para tratar el shock anafiláctico, logrando estabilizarlo progresivamente.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone, donde su estado continuó mejorando hasta regresar a la policlínica para expresar su agradecimiento por la atención recibida. Fuentes cercanas indicaron que, aunque fue un susto importante, Scaglione está bien y ya está respondiendo mensajes desde su teléfono. Su hijo viajó para acompañarlo durante el proceso.

En octubre de 2025, Scaglione encabezó la compra de Telefe, el canal líder de la televisión argentina, en una operación que incluyó señales en distintas localidades del interior del país. La adquisición se concretó tras una extensa negociación con la estadounidense Paramount Global, que decidió desinvertir en la región. "La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones", afirmó Scaglione en ese momento.

El empresario, que también posee participación en América TV, A24, FM Blue y La Red, planea integrar Telefe dentro de un ecosistema de medios que abarca televisión, radio y servicios de streaming a nivel nacional. Su grupo, Televisión Litoral, fundado en 1965, incluye el Canal 3 de Rosario, varias emisoras de radio y portales digitales, además de canales en Bariloche, Tucumán, Bahía Blanca y Salta, y diarios como Uno Santa Fe, Uno Paraná y La Capital.

Con esta adquisición, el grupo de Scaglione se consolida como uno de los conglomerados mediáticos más importantes del país, con una estrategia enfocada en fortalecer la producción y ampliar la competitividad multiplataforma.