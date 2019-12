Duhalde pidió "una gran coalición legislativa"y dijo que sin acuerdos la Argentina "termina muy mal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Eduardo Duhalde abogó hoy por conformar "una gran coalición legislativa" y "un acuerdo" para encontrar las soluciones a la crisis que aqueja a la Argentina, y advirtió que si los argentinos "seguimos peleando esto termina muy mal", durante un homenaje en el Senado al ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena.



En un acto que reunió en el salón Arturo Illia a dirigentes del peronismo y del radicalismo, como Agustín Rossi, designado ministro de Defensa del nuevo gobierno, Jorge Vanossi, Jesús Rodríguez y el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, Jaunarena coincidió con Duhalde sobre la necesidad de alcanzar "consensos".



El ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín advirtió además que el radicalismo "no tiene destino" fuera de la alianza de Cambiemos en el futuro pero pidió una renovación de dirigentes.



En su discurso de apertura, Duhalde se preguntó por qué era "tan difícil" en Argentina lograr "una gran coalición legislativa" de la que surjan "en los próximos años los candidatos", afirmó que "sería fácil" encontrar salidas a los problemas del país "si se logran acuerdos y se escapa de la matemática del egoísmo".



El ex presidente cuestionó que se piense en terminar con la grieta "eliminando al adversario y echándole la culpa al que gobierna", y remarcó que si no se avanza en acuerdos este país "puede termina mucho peor de lo que está".



Jaunarena felicitó a Rossi por su próxima asunción como ministro de Defensa y bregó también por la búsqueda de consensos que le permita a la Argentina, dijo, "salir del camino de la mediocridad al que parece condenada desde hace mucho tiempo".



Sobre la alianza Juntos por el Cambio, el ex funcionario señaló que debe afianzarse y darle paso a nuevas figuras, y consideró que quienes tuvieron responsabilidades en errores durante la gestión los "asuman".



Jaunaera cerró su discurso con un pedido para que "cada uno de nosotros nos transformemos en militantes de la nueva Argentina que merecen nuestros hijos".



El senador del radicalismo Julio Martínez, organizador del homenaje, ponderó las presencias de "las distintas banderías políticas" en el acto, y elogió a Jaunarena por "lo mucho que hizo en su vida política para la defensa nacional pero sobre todo para la consolidación de la democracia".



Jaunarena, de 77 años, que fue premiado con la distinción del Senado "Domingo Faustino Sarmiento", fue tres veces ministro de Defensa durante los gobiernos de Alfonsín, de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde.