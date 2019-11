Duque nombró a Trujillo como ministro de Defensa

El hasta hoy canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue designado ministro de Defensa por el presidente Iván Duque, en reemplazo de Guillermo Botero, obligado a renunciar hace una semana tras desvelarse que ocultó al país la muerte de ocho niños en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC.



"He designado a Holmes Trujillo como nuevo ministro de la Defensa nacional", afirmó Duque en una declaración en la Casa de Nariño -sede del Ejecutivo-, en la que destacó la "vasta experiencia en administración pública" del hasta hoy canciller.



Duque estuvo acompañado por el propio Holmes Trujillo y el alto mando militar, entre ellos el comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Luis Navarro.



Además de haber sido canciller, Trujillo fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1991, ministro de Educación y de Interior, primer alcalde de Cali elegido por voto popular (1988), embajador en Rusia, Suecia y Bélgica, y ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y como cónsul en Japón.



Fue además alto comisionado para la Paz durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-98), y en las elecciones presidenciales de 2014 compañero de fórmula de Oscar Zuluaga, del uribista partido Centro Democrático, al que pertenece Duque.



El presidente aseguró que el nuevo jefe de la Defensa tendrá "enormes tareas y enormes retos", como alcanzar este año "cifras récord en incautación de drogas" y enfrentar a "los grupos armados organizados en todo el territorio nacional", reportó la agencia EFE.



Duque no hizo referencia alguna sobre quién reemplazará a Trujillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero los diarios bogotanos dijeron que quedará momentáneamente a cargo Adriana Mejía.



El presidente le encargó públicamente a Trujillo "consolidar la seguridad" en el departamento del Cauca, sumido en una espiral de violencia principalmente por el asesinato de indígenas y líderes sociales en medio de enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan el control de esa región para el narcotráfico.



El nuevo titular de Defensa, en tanto, subrayó que debe quedar claro que las faltas contra los derechos humanos "no se toleran" en Colombia, aunque evitó referirse puntualmente al rol de las Fuerzas Armadas y la operación militar en la que murieron los niños.



La muerte de los ocho menores en el bombardeo, ocurrido en agosto pasado en el departamento de Caquetá, se conoció la semana pasada en un debate de moción de censura al entonces ministro Botero, quien renunció ante las críticas desatadas por ocultar esa información.