Durante el domingo de elecciones seguirán la vacunación y los testeos en San Juan

Desde Salud Pública de San Juan confirmaron que se preparan para seguir vacunando y testeando durante el domingo 12 de septiembre, cuando tendrán lugar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Habrá una logística especial debido a las PASO y puede que trabajo reducido, pero las campañas no frenarán.

En condiciones normales, durante las elecciones quedan solo guardias mínimas sanitarias y de otros servicios esenciales. Pero debido a la pandemia, decidieron no interrumpir por completo el trabajo, por lo que se hará una excepción en el trabajo de prevención.

En la cartera trabajan para definir cuántos de los espacios estarán abiertos y cómo armarán los turnos para que los trabajadores afectados puedan ejercer su derecho a voto. Pero lo que está claro es que no habrá un cese total.

La vacunación contra el coronavirus seguirá funcionando con el sistema de turnos como hasta ahora. Falta definir qué porcentaje y cuáles vacunatorios estarán funcionando y los horarios.

En cuanto a los testeos, los hospitales que tienen guardias permanentes de testeos seguirán realizando hisopados. Además, recientemente el centro de testeos del Aldo Cantoni empezó a funcionar sábados y domingos también, por lo que también analizan si durante las elecciones puede continuar con esta función.

En los próximos días se espera que el Ministerio de Salud informe exactamente dónde y en qué horarios continuarán los testeos y vacunación Covid-19. Cabe recordar que cualquier persona que presente síntomas, tenga coronavirus o sea contacto estrecho de una persona positiva estará exento de votar, por lo que no deberá presentarse en las mesas electorales. A través de la Justicia Electoral deberán justificar la no asistencia para no recibir las sanciones previstas en la ley.

Además, habrá protocolos especiales de cuidado en todas las escuelas. Una de las primeras medidas excepcionales que se tomaron de cara a estas elecciones fue sumar más escuelas y mesas para la votación. También está previsto que la cola se haga en el exterior de los establecimientos, para evitar aglomeraciones, y habrá elementos sanitarios de higiene en todas las mesas de las PASO.