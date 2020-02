Economía postergó el pago de capital del Bono Dual 2020 para el 30 de setiembre

El Ministerio de Economía anunció hoy que reestructurará el bono AF20 que vence el jueves y que pagará solamente los intereses del bono, al tiempo que precisó que la liquidación del capital será "postergada" y estará atada a la reestructuración de la deuda pública.



"Se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de setiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa", indicó un comunicado del Palacio de Hacienda.



El mismo precisó que "quien participó del canje (del AF20) posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar".



Por lo tanto, estableció que "al igual que con la deuda en dólares, se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de setiembre del corriente año".



"Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente", indicó la cartera que conduce Martín Guzmán.



Aclaró que "la situación será distinta para los tenedores individuales con posesiones inferiores a US$ 20.000 al 20 de diciembre pasado", y remarcó que "a este grupo de tenedores no se les postergarán los vencimientos de capital".



También puntualizó que "hay una clara distinción entre este instrumento (el AF20) y los bonos o letras en pesos".



La noticia de la postergación en el pago del vencimiento del capital del Bono Dual 2020, unos $ 96.000 millones de pesos, se produjo un día después de que Economía declarara "desierta" una licitación en la que ofrecían tres bonos con vencimiento en 2021, para hacerse de fondos y afrontar el vencimiento.



El Palacio de Hacienda explicó que "el bono AF20 fue emitido el 13 de julio de 2018, en el contexto de lo que ya era una profunda crisis económica, cambiaria y de deuda, atando potencialmente los pagos del activo a la evolución del dólar, que es lo que establece el componente dólar linked de este bono dual".



"Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar en una situación insostenible, una receta para agravar los problemas", agregó el comunicado.



Economía recordó que el 3 de febrero ofreció un canje de Bonos Dual 2020 por otros cuatro títulos con vencimiento a mediados del 2021 que tuvo una adhesión cercana al 10%.



"El canje buscó cambiar el perfil de este bono insostenible por otro que fuese sostenible. Hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que posee la mayor tenencia del instrumento", agregó el Ministerio.



Subrayó que, por el contrario, "lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares, y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda".



Economía resaltó que "esta postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos".



"Las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros", acotó el comunicado.



Y, agregó que "la lógica que subyace a esta decisión es sencilla: quien trató al AF20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares, mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos".



Economía también precisó que se dispondrá de opciones a fines de utilizar este instrumento en futuras suscripciones de títulos en pesos de la República.