Edinson Cavani y su recuperación en Boca: cuándo volvería a jugar

Boca transita su preparación para los desafíos de 2026 con la atención puesta en la salud de su referente, Edinson Cavani. El delantero uruguayo atraviesa un proceso de recuperación debido a una molestia en la zona lumbar que le impedirá participar de los amistosos de pretemporada, incluyendo el compromiso ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás. Según informó el técnico Claudio Úbeda, el futbolista se sometió a un tratamiento específico durante esta semana para tratar la dolencia.

Esta situación física surge tras un año 2025 complejo para el jugador, marcado por una lesión que afectó su rendimiento en el segundo semestre. Ante la incertidumbre de los seguidores xeneizes, el atacante utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de sus entrenamientos acompañada de un mensaje optimista: “Todo más cerca”, escribió junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza.

Pese a la racha de inactividad, la planificación del club estipula que Cavani esté disponible para la primera fecha del Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra.

Mientras tanto, en Uruguay, el entrenador de Danubio, Diego Monarriz, se refirió al deseo de los hinchas de aquel país por repatriarlo: “Depende de ellos, de las ganas que tengan, de seguir queriendo jugar al fútbol. En el caso de Cavani, sería el seguir compitiendo y tratar de retirarse, no sé cuándo se quiere retirar, yo no lo voy a retirar, pero no tengo dudas de que andaría. Acá andaría“. Sin embargo, el "Matador" ha ratificado anteriormente que su intención es retirarse profesionalmente en Boca Juniors.