Detuvieron a la banda que quemó a un hombre en el estacionamiento de la Terminal

La investigación por el violento episodio ocurrido el lunes por la noche en la Terminal de Ómnibus de San Juan, donde un hombre fue rociado con alcohol y prendido fuego en lo que sería un ajuste de cuentas, sumó un capítulo clave en las últimas horas. La policía logró identificar y detener a tres personas acusadas de ser las autoras del ataque, que por estas horas mantiene a la víctima internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Quiénes son los detenidos

Fuentes judiciales confirmaron que los apresados fueron identificados como Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias "Pata de Mono"; Brisa Agostina Mallea González, una mujer trans; y Jonatan Exequiel Alanis, conocido como "Pampita", también mujer trans sin cambio legal de género. Los tres fueron capturados durante la tarde de este martes y quedaron inmediatamente a disposición de la justicia, imputados por el delito de tentativa de homicidio.

La detención se concretó cerca de las 14:40 en la intersección de Mitre y Avellaneda, pleno centro capitalino, en un operativo que contó con la participación de personal de la Brigada de Investigaciones de la UFI Delitos Especiales y efectivos de la Comisaría 5ª. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el momento del ataque y una botella de alcohol etílico, elemento que sería determinante en la causa al tratarse del presunto combustible empleado para quemar a la víctima.

El violento episodio en la Terminal

El hecho que conmocionó a la provincia se desencadenó alrededor de las 21 del lunes en el estacionamiento Sur de la Terminal de Ómnibus, en las inmediaciones del Bar Rocco. En ese lugar, Jaime Rafael Pérez habría mantenido una acalorada discusión con los ahora detenidos. Según la reconstrucción de los hechos a la que accedió este diario, en un momento de máxima tensión, uno de los agresores roció a Pérez con alcohol etílico mientras otro le prendía fuego. Inmediatamente después, los tres se dieron a la fuga.

Pese a la gravedad de las heridas, Pérez logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro, los médicos decidieron su derivación inmediata al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en terapia intensiva.

El parte médico: estado crítico y pronóstico reservado

El último parte médico, elaborado por la doctora Belén Opaso, indica que la víctima presenta quemaduras en el 12% de la superficie corporal total, con compromiso en el rostro, la región anterior del tórax y vía aérea. Pérez se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y sedoanalgesiado para evitar el dolor y facilitar su recuperación. Los profesionales estiman un tiempo de curación de 50 días, salvo complicaciones, con igual período de incapacidad.

La causa está a cargo del fiscal Francisco Pizarro, titular de la UFI Delitos Especiales, quien trabaja junto a los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. En las primeras versiones, el caso fue vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con el ambiente de la explotación sexual en la zona de la terminal, una hipótesis que continúa siendo analizada por los pesquisas mientras reúnen pruebas y testimonios.

Antecedentes de "Pata de Mono"

En cuanto al historial delictivo de los detenidos, uno de ellos registra un pasado reciente vinculado al narcotráfico. Se trata de Hernán "Pata de Mono" Álvarez, quien a fines de marzo del año pasado fue detenido en la plaza del Barrio 19 de Noviembre, en el departamento Chimbas. En aquella oportunidad, efectivos de la Subcomisaría Cipolletti y la Departamental N° 2 le secuestraron 72 envoltorios de cocaína, en un operativo que quedó registrado en las crónicas policiales de la época. Este antecedente podría ser considerado por la justicia al momento de evaluar el perfil de los imputados y su posible participación en el entorno delictivo de la zona.