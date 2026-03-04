El SMN anticipa la presencia de viento sur durante toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su informe correspondiente a este miércoles 4 de marzo para la provincia de San Juan, anticipando una jornada que combinará condiciones estables durante las primeras horas con un progresivo aumento de la inestabilidad hacia el final del día. El organismo prevé que la temperatura máxima alcance los 32°C durante la tarde, mientras que la mínima registrada por la mañana será de 19°C.

La mañana se presentará con cielo ligeramente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, acompañada de vientos provenientes del sector sudeste que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Ya durante la tarde, el panorama comenzará a modificarse con la llegada de tormentas aisladas. En este período, la temperatura trepará hasta los 32°C, mientras que el viento rotará manteniéndose del sudeste pero con una intensidad mayor, de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Se espera además la presencia de ráfagas significativas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones para este segmento del día se ubica en un rango del 10% al 40%.

Para la noche, el SMN mantiene el alerta por tormentas aisladas, con un registro térmico en descenso que se ubicará en los 25°C. Las ráfagas de viento, si bien continuarán, disminuirán su intensidad respecto a la tarde, situándose entre 42 y 50 kilómetros por hora, con vientos predominantes del sector sur. La probabilidad de lluvias se sostiene en el mismo margen del 10% al 40%.

Extendido para el jueves: inestabilidad persistente

De cara a la jornada del jueves 5 de marzo, el pronóstico indica una continuidad en las condiciones de inestabilidad, con tormentas aisladas y chaparrones que se extenderán a lo largo de toda la jornada. La madrugada comenzará con tormentas aisladas, una temperatura de 18°C y vientos del sur que soplarán entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo continuará afectado por tormentas aisladas y la temperatura ascenderá levemente hasta los 22°C. El viento disminuirá su intensidad, pasando a un rango de 13 a 22 kilómetros por hora, manteniendo su procedencia del sur. La tarde será el momento más cálido del día, con 25°C, aunque con la presencia de chaparrones. El viento rotará nuevamente al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Finalmente, la noche del jueves volverá a estar marcada por tormentas aisladas, un descenso de la temperatura a 20°C y vientos del sudeste que retomarán una intensidad de 23 a 31 kilómetros por hora. Cabe destacar que para toda la jornada del jueves no se prevén ráfagas de viento significativas, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene constante en un 10% a 40%.