Tras el respaldo que el PRO (encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich) le daría a Javier Milei de cara al balotaje, el dirigente radical sanjuanino, Eduardo Castro, aseguró estar defraudado con la decisión y anticipó que esta medida representa una retirada de la política por parte de la excandidata a presidenta. A su vez, aclaró que, a su entender, Juntos por el Cambio (JxC) no se disolverá, y afirmó que el espanto por el kirchnerismo, no los puede hacer votar por el candidato libertario.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Juan, Eduardo Castro, expresó: “Me extraña, me sorprende y me defrauda la decisión de Bullrich. No puedo entenderla porque sinceramente nosotros no compartimos absolutamente para nada la visión que tiene Milei sobre el funcionamiento de la sociedad. El espanto por el kirchnerismo no puede hacernos votar por Milei, no es la respuesta que nosotros tenemos que dar”.

Al ser consultado por los dichos del radical Ernesto Sanz sobre una posible ruptura en Juntos por el Cambio, Castro dijo que no cree que eso ocurra, aunque sí entiende que con esta decisión, sumada al resultado electoral del pasado domingo, Patricia Bullrich está anunciando su retiro de la política

“No creo que el radicalismo abandone JxC, porque vamos a tener gobiernos comunes y mixtos en varias provincias. Lo que sí es seguro, es que esta determinación no nos representa en lo más mínimo. Por supuesto que esto deberá ser analizado en la convención nacional del partido de este miércoles, pero no creo que surjan definiciones, lo más lógico será mantener la neutralidad política”, aseguró.

Buscando una explicación a la medida de Bullrich, Castro afirmó que podría tratarse de una visión personal que probablemente esté condicionada por los apoyos económicos que recibió para el desarrollo de la campaña, y explicó que no entiende cómo puede apoyar a quien dejó fuera del balotaje al espacio.

A su vez, el dirigente sanjuanino apuntó contra Mauricio Macri y dijo que desde que el PRO no lo eligió como candidato, el expresidente se ha dedicado a atentar contra la renovación de su partido, a conspirar contra algunas candidaturas como la de Larreta, y en el último tiempo, a tirarle flores a Milei.

Por otra parte, Castro destacó que JxC aún es el principal contralor de quien sea el próximo presidente, y en ese sentido sentenció: “Nosotros debemos salvaguardar la democracia y la república, no tomar parte en propuestas que no son las nuestras, ni apoyar candidatos que no son los que elegimos. No solo porque no estamos obligados a hacerlo, sino porque perderíamos legitimidad para intervenir y opinar”.