A 26 días del balotaje que definirá el nuevo presidente de Argentina, los principales referentes de Juntos por el Cambio en San Juan analizaron la derrota electoral del partido en los comicios nacionales y confirmaron que darán libertad de acción a sus votantes, sin inclinarse por Sergio Massa o Javier Milei. Por su parte, el gobernador electo, Marcelo Orrego, aún permanece sin dar declaraciones respecto a los comicios nacionales, y se espera que siente una postura luego del encuentro de gobernadores de JxC que se realizará el miércoles en Entre Ríos.

Luego de la contundente derrota de Patricia Bullrich en las elecciones generales, DIARIO HUARPE consultó a los principales dirigentes del partido en la provincia (Enzo Cornejo, Eduardo Castro y Marcelo Arancibia) sobre cómo analizaron el resultado, cuáles fueron las causas del fracaso, qué debe cambiar en el espacio, y cómo se posicionan de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Un baldazo de agua, pero no tan fría

Enzo Cornejo: “Cuando uno compite en política, sabe que tiene que estar a disposición de lo que la gente elija y uno tiene que ser muy respetuoso del pensamiento de la sociedad. Este domingo se pusieron sobre la mesa diferentes modelos de país, y nuestra propuesta simplemente no fue la más elegida, pero por supuesto somos muy respetuosos de los resultados”.

Eduardo Castro: “Por supuesto que tenía expectativas de que pudiéramos tener una recuperación electoral a sabiendas de que el resultado de las PASO nos ponía en una situación compleja, pero también era previsible que pudiera haber una pérdida de votos por el aumento de electores. Quien genera menos expectativas a veces suele perder y pueden transferirse los votos de un espacio a otro de características similares”.

Marcelo Arancibia: Tenía la esperanza de que Patricia pasara a segunda vuelta, pero la eventualidad de que eso no fuera así, estaba en las contingencias. Lo que realmente me sorprendió, como me sorprendió el 13 de agosto que Milei saliera primero, fue que ahora Massa saliera primero, porque está claro que ni el desastre económico de este gobierno, ni la corrupción, sensibiliza a una parte muy importante del electorado argentino. Por eso creo que es muy importante que Juntos por el Cambio mantenga su unidad, porque nuestros valores no los representan ninguno de los candidatos al balotaje”.

El porqué de la derrota

Enzo Cornejo: “El cambio se debe al momento que está viviendo la gente, estamos en un momento crítico, quizás el peor momento de la historia de Argentina, y por supuesto la desesperanza, el miedo y el temor de los argentinos, por ahí los hace tomar una u otra decisión. Nosotros estamos convencidos de que nuestra propuesta era la indicada para el futuro del país que viene”.

Eduardo Castro: “La convocatoria o el liderazgo de Orrego en las elecciones provinciales, no se han replicado en la dirigencia de JxC a nivel nacional. No creo que haya sido un error que Bullrich haya sido la candidata, el error estuvo en los enfrentamientos, creo que la interna con Larreta nos hizo mucho daño, porque no concentramos en eso y no miramos hacia afuera”.

Marcelo Arancibia: “Considero que la sociedad interpretó que el cambio que nosotros proponíamos era moderado, y la gente quería un cambio radicalizado. En lugar de inclinarse por una oposición nacional democrática, la gente eligió una oposición de extrema derecha populista”.

Borrón y cuenta nueva

Enzo Cornejo: “Es necesario rever varias cosas y vamos a ser muy orgánicos junto con Marcelo Orrego. Debemos esperar no solamente la reunión con el equipo de gobernadores electos a nivel país, sino también un lineamiento de nuestro espacio político para tomar una decisión clara”.

Eduardo Castro: “Vamos a analizar las elecciones y, a partir de ello, veremos qué resulta más conveniente para la provincia y para la gobernabilidad de Orrego y, en consecuencia, definiremos algunas situaciones de las cuales no excluyo ninguna”.

Marcelo Arancibia: “La derrota tiene que dar lugar a la autocrítica y a ver que se cometieron muchísimos errores tácticos, como la interna entre Bullrich y Larreta. Mientras perdimos tiempo en eso, la gente no se sintió representada, y tal vez fue ahí que Milei, con sus posturas disparatadas, nos ganó en lo que la sociedad estaba esperando de los políticos”.

Ni Massa, ni Milei: libertad de acción

Enzo Cornejo: “En las primeras horas de la semana todavía no tenemos una decisión orgánica, y vamos a ser respetuosos de esa decisión que tenemos que tomarla en conjunto con todo el espacio. A partir del 10 de diciembre, vamos a trabajar para gobernar de la mejor manera para y por los sanjuaninos, sin importar quién sea el presidente. La decisión es del pueblo y debemos ser muy respetuosos de eso”.

Eduardo Castro: “Además de los candidatos, también hay voto en blanco y también existe la libertad de acción. Por supuesto, creo que nadie es dueño de los votos de su espacio. Tener alguna definición al respecto sería apresurado, por eso hay que consensuarlo. Lo que hay que priorizar es la gobernabilidad de Orrego, y en función de eso, eventualmente se puede tomar alguna decisión".

Marcelo Arancibia: “Juntos por el Cambio tiene que declarar la libertad de acción de cada militante, dirigente y de la sociedad que ha votado Bullrich, porque nosotros no podemos votar o pedir el voto por la extrema destrucción de Massa, ni por la extrema derecha de Milei, porque ninguno nos representa. No podemos votar por un tipo que es garantía de impunidad, pero tampoco podemos votar a una persona que demolió todos los puentes que podía haber en la oposición. Sin importar quién sea electo, Orrego va a tener que necesariamente mantener una asociación institucional, y la liga de gobernadores, en combinación con los bloques de senador y diputado, serán claves para evitar los desbordes autoritarios y mesiánicos de Massa o de Milei”.