Ekiss tiene 16 años y es un exponente de la nueva camada de artistas urbanos en San Juan. Con un estilo propio de la generación y un lugar para ocupar en el género, buscando ser un espacio de refugio para aquellos que se sientan mal, puedan habitar sus canciones y encontrar fuerza para seguir adelante. DIARIO HUARPE presenta a las nuevas voces. Ivo, aka Ekiss, uno de ellos.

Con referentes como Duki y Milo J, el joven sanjuanino encontró en la música un lugar para poner su voz. “Vengo de una casa donde se escucha mucha música, mi viejo es Federico De Bernardo, productor de eventos, y mi vieja, Anahí del Valle, todo el tiempo están escuchando música, asi que la música siempre estuvo alrededor. Y a los 12 más o menos empecé a prestarle atención a las letras y ahí me sentía seguro cada vez que me sentía mal. Con mi música me gustaría ser eso, un lugar seguro para cuando sientas que no tenés más fuerzas”, dijo.

Ekiss es parte de una generación de artistas que crea en comunidad, se difunde en redes y donde lo visual es igual de importante que lo musical. Algo que marca a la nueva camada de artistas, centennials nacidos después del 2000, es que entienden la industria y forman partes de sellos under que empiezan con el profesionalismo de empresas gigantes. En este caso el sello del que Ekiss forma parte es Gengar Motion.

Cómo se construyen los que vienen

Ambientes urbanos abandonados, ruinas de un tiempo no muy lejano, entre lo kitch y lo elegante. Visten con ropa deportiva, pero se calzan joyas. Siempre con el cielo como fondo. Lo artificial y lo natural, son marcas culturales en los clips.

El joven de 16 años se abre paso en la escena. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Por un lado por lo “barato” no son locaciones pagas, pero a lo largo y ancho del país, han construido una estética de la promesa que nunca se cumplió. Kiss comenta que, como todo, espera llegar lejos con la música. Historia como la de Milo J o Duki, chicos que hicieron música en una plaza y después llenaron estadios son parte del horizonte de fantasías. Sin embargo cierra “aunque nunca la “pegue”, ojalá que sí, pero en realidad hago música porque para mí con esta edad es una bendición. Hago lo que me gusta y canto lo que quiero cantar. No pienso rendirme”, cerró.