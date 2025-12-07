El abrazo que conmueve a todos: Maxi López volvió a ver a su hija

Tras semanas de intensa actividad en Argentina, Maxi López tomó la decisión de regresar a Suiza con un doble propósito: acompañar a Daniela Christiansson en el nacimiento de su segundo hijo y reunirse nuevamente con su hija, Elle. Pese a haber encontrado un espacio de afecto durante su participación en MasterChef Celebrity, el exdeportista siempre enfatiza cuánto extraña a su hija y a su pareja, a quien apoya incluso a la distancia.

Antes de dejar el país, López se despidió del reality de Telefe. En medio de la gran emoción por su retorno, Daniela Christiansson utilizó su cuenta de Instagram para documentar el esperado momento del reencuentro.

La modelo compartió una fotografía donde se observa a su pequeña hija aguardando en las puertas por donde descienden los pasajeros del avión. En un gesto que capturó la ansiosa espera, Christiansson comentó: “Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”.

La expectativa culminó en un emotivo desenlace. Minutos después, Christiansson publicó un video que capturó la felicidad de Elle al ver a su padre emerger entre la multitud de pasajeros, sellando el reencuentro con un tierno abrazo entre padre e hija.

La celebración continuó en casa, donde López y Elle se dedicaron a una tradición festiva. Daniela mostró a ambos decorando el árbol de Navidad, revelando que Elle estaba guardando un elemento clave para su padre: “Esperaba a su papi para poner la estrella”.