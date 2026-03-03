El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió a poner en duda su futuro como futbolista en Boca Juniors tras sufrir nuevas molestias en la zona lumbar, que lo mantienen alejado de las canchas y lo obligaron a someterse a un tratamiento médico especializado.

Cavani, de 39 años, se perdió el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera debido a dolores en la espalda que lo afectan desde hace tiempo, y a principios de año ya había recibido un bloqueo para intentar recuperarse. Sin embargo, el malestar se profundizó y se sometió a una segunda intervención en la columna lumbar, de la que ahora deberá esperar evolución médica en los próximos días.

La imagen del uruguayo mostrando dolor en un palco durante dicho partido reflejó el delicado momento que atraviesa, alimentando los rumores sobre un posible retiro anticipado u otra decisión trascendental respecto a su carrera profesional.

Existen dos posibles escenarios: si la recuperación es favorable, Cavani podría volver a vestir la camiseta xeneize en las próximas semanas; en cambio, si su evolución no mejora, podría necesitar una cirugía mayor, lo que lo obligaría a replantear su futuro como jugador.

La incertidumbre sobre su continuidad se produce en medio de un presente irregular del equipo, que lleva varias fechas sin triunfos y recibió silbidos de su propia hinchada en La Bombonera, situación que también ha marcado el clima interno del club.

Por ahora, Cavani continúa bajo tratamiento y evaluación médica, mientras Boca aguarda novedades sobre su disponibilidad y el impacto que ello pueda tener en el desarrollo de la temporada.