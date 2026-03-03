La Confederación General del Trabajo (CGT) llegó Tribunales para judicializar la ley de Reforma Laboral, que aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

Los gremios de la central obrera acompañaron la presentación judicial con una movilización en Plaza Lavalle, bajo la consigna “Defender el trabajo también es defender la Constitución”.

Publicidad

“La acción forma parte de nuestra estrategia gremial: defender derechos constitucionales y señalar que la legislación impulsada por el Gobierno nacional es regresiva para las y los trabajadores”, explicó la CGT en sus redes sociales.

Según planteó la central obrera, la ley aprobada el viernes es inconstitucional porque vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, que establece que, una vez que un derecho ha sido reconocido y alcanzado, no puede ser eliminado ni recortado, sino solo mejorado.

Publicidad

Además los cuestionamientos están puestos en una serie de artículos:

El 98, que amplía de forma generalizada las actividades laborales consideradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios durante una huelga. Pablo Topet, asesor legal de la central, al exponer en las comisiones del Senado señaló que esto es prácticamente “la prohibición de las huelgas”.

El 133, que restringe el derecho de realizar asambleas en los ámbitos y horarios laborales.

El 134, que redefine como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como forma de protesta.

Publicidad

El 141 que habla de “prácticas desleales” sobre la convocatoria de asambleas, y los artículos 142 y 143, que habilitan a iniciar acciones judiciales por esas “prácticas desleales”.

Para la central obrera la reforma representa “una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”. La CGT destaca específicamente dos:

Principio de Progresividad o No Regresión: impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.

Principio Protectorio: se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador

El comunicado de la CGT enumera una serie de artículos regresivos como la extensión de la jornada laboral, el fin de las horas extras y su consecuente reducción del salario y la habilitación de convenios por empresa para degradar la paritaria nacional.

Por otro lado destacan que 11 de las 14 ramas de actividades presentaron datos negativos de empleo en estos dos años de gestión.