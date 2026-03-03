El emblemático conductor de televisión Marcelo Tinelli confirmó este lunes su esperado regreso a la pantalla chica en mayo de 2026, en medio de un 2025 marcado por fuertes polémicas judiciales y familiares.

La primicia fue dada por el propio conductor a la periodista Nieves Otero, cuando aseguró: “En mayo estamos sí o sí”, refiriéndose a su vuelta, aunque evitó ofrecer precisiones sobre fechas concretas, formato, equipo de trabajo o el canal que lo albergará.

Tinelli había atravesado un año complicado, con conflictos personales que lo mantuvieron alejado de los medios y generaron una pausa en sus proyectos televisivos y de streaming. Su ausencia se sintió particularmente tras la suspensión de su programa “Estamos de Paso”, emitido por Carnaval Stream, y diversos episodios familiares que mantuvieron al conductor fuera de las cámaras durante largos períodos.

A pesar de estas dificultades, la confirmación de su retorno marca el inicio de una nueva etapa para el presentador, que busca reinsertarse nuevamente en la escena mediática argentina. La expectativa de su audiencia y seguidores se concentra ahora en conocer detalles de su próximo proyecto televisivo.

El anuncio coincide con versiones y movimientos previos que vinculaban a Tinelli con un posible regreso a la televisión abierta (incluso se especuló con negociaciones para volver a señales históricas) y con un año electoral y mediático cargado en Argentina. Su vuelta genera un alto interés en medios y público, dado su impacto histórico en la televisión nacional.