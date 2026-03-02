Después de dos días agobiantes de intenso calor, con temperaturas que alcanzaron los 39ºC, finalmente, la alerta meteorológica (amarilla) no defraudó. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido la presencia de fuertes vientos durante la tarde del lunes, finalmente, un ventarrón de dirección sur, con ráfagas de 70 km/h azotó las calles del microcentro.

No obstante, el área afectada fue para todo Gran San Juan. En la siesta y hasta las 18hs. hubo corrientes de dirección norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, pero cerca de las 20:30hs. los vientos cambiaron al sector sur, con similares intensidades.

Sobre las zonas cordilleranas de Mendoza y del sur de San Juan, en cambio, los vientos son de dirección oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h llegando a ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.