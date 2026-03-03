El presidente de Donald Trump presentó este lunes los cuatro objetivos centrales de la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra Irán, en el marco de la operación denominada “Furia Épica”, que podría extenderse varias semanas más.

Durante una conferencia en la Casa Blanca en Washington, Trump defendió el lanzamiento de la campaña militar y detalló los propósitos estratégicos que motivan el uso de la fuerza.

Publicidad

Según explicó, el primer objetivo es debilitar la capacidad ofensiva iraní en materia de misiles balísticos destruyendo sus sistemas y la infraestructura de producción de cohetes. El segundo objetivo consiste en aniquilar la Armada iraní, con el fin de limitar la proyección militar de Teherán en aguas estratégicas.

El tercer objetivo de la ofensiva es impedir que Irán obtenga un arma nuclear, bloqueando cualquier avance hacia un armamento atómico que, según la Casa Blanca, representa una amenaza regional e internacional. El cuarto y último objetivo apunta a restringir la capacidad del régimen iraní para armar, financiar y dirigir a grupos aliados en Medio Oriente, como Hizbulá y Hamás, considerados amenazas por Washington y Tel Aviv.

Publicidad

Analistas internacionales señalan que estos objetivos resumen la postura oficial estadounidense de presionar militar y políticamente a Teherán, aunque advierten que su cumplimiento completo podría requerir tiempo y recursos considerables ante la amplitud de las metas planteadas.

La ofensiva, iniciada el pasado fin de semana con ataques aéreos y misiles, ya provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí y desencadenó una escalada de violencia en la región, con posibles implicancias geopolíticas y económicas globales.

Publicidad

Trump anticipó que la campaña podría prolongarse más allá de las cuatro a cinco semanas inicialmente previstas, subrayando que Estados Unidos “tiene capacidad para ir mucho más allá” si es necesario para alcanzar sus objetivos.