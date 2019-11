El alcalde de Miami declara persona no grata a la cantante cubana Mompié

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró "persona no grata" a la cantante de música cubana Haila María Mompié, quien visita esa ciudad estadounidense para dar un concierto, y afirmó que "ama" al fallecido ex presidente Fidel Castro.



"No deseamos tener en nuestra ciudad a una persona que nos ofenda de esa forma. Da asco que ellos utilicen nuestras libertades en contra nuestra, y regresen a Cuba hablando así de un dictador que ha matado a miles de personas..", dijo Suárez en declaraciones que recoge hoy la cadena Telemundo.



Miembro en los años 90 del famoso dúo de música bailable Bamboleo, con el que hizo carrera antes de cantar también con la popular orquesta cubana La Charanga Habanera, Mompié se enfrenta en Miami a un boicot por haber asistido a los funerales de Castro y peligra su actuación del jueves en el club nocturno Studio 60.



A Mompié, que ya se vio en una situación similar recientemente en La Vegas con la cancelación de un concierto, también el exilio cubano de Miami le reprocha haber vocalizado una canción emblemática de la revolución comunista que alaba el trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución.



Ese mismo mes, la ciudad de Hialeah, vecina a Miami y la más hispana y cubana de Estados Unidos según un estudio de 2017, canceló un espectáculo con conocidos reguetoneros cubanos para el concierto del Día de la Independencia estadounidense, el 4 de julio.



Jacob Forever, Señorita Dayana y El Micha fueron sustituidos para actuar en el Milander Park de Hialeah por el cantante cubano radicado en Miami Willy Chirino, autor de "Nuestro día (Ya viene llegando)", el "himno" de los que el castrismo solía llamar "gusanos", y la cantante Albita Rodríguez, también exiliada.